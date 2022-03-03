疫情｜繼續逼爆急症室　病床塞滿伊院急症室登記處　家屬在旁照顧

第五波疫情持續爆發，公立醫院醫療壓力爆煲，急症室長期爆滿。《香港01》記者今日到訪伊利沙伯醫院查看，發現急症室內人山人海，病人布滿整間急症室。懷疑是太多患者「唔夠位」，目測有至少五張病床更被移至入院登出處前方，緊貼旁邊的發燒等候區。



急症室內幾乎接近八至九成的地方都淪為病人等候區，求診患者大部份為長者，亦有數名家長攜兒童求診。有部份患者坐在椅子上等候，有部份患者則坐在發燒等候區等待，更有目測至少五張病床被移至入院登出處前方。病床上的患者均戴上口罩，身上蓋上一張薄被。部份情況較嚴重病人更需吊鹽水，其家人則站在病床旁邊照料。

此外，公立醫院早前宣布將患者移至室內，故室外帳篷已經再無病床，惟其中一個黑色帳篷疑似被改為抽血站，椅子上印有「抽血專用」，當中僅有寥寥數人在帳篷內等候。

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