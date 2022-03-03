天耀邨、乙明邨、石籬邨及德朗邨等五屋苑　有大廈污水陽性被圍封

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各區亦出現確診個案。港府今日（3日）公布，由於元朗天耀邨耀泰樓、青衣美景花園第6座、沙田乙明邨明耀樓、葵涌石籬邨石安樓及九龍城德朗邨德瑩樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定於涉事大廈圍封強檢。

受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。政府指預計明日（4日）約中午12時完成兩幢大廈的圍封行動，石籬邨石安樓及德朗邨德瑩樓預計明日下午約1時完成，而乙明邨明耀樓則預計要待至下午4時，不過視乎檢測結果，行動或會延長。



▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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港府表示，由於天耀邨耀泰樓、青衣美景花園第6座、乙明邨明耀樓、葵涌石籬邨石安樓及九龍城德朗邨德瑩樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，分別約於今午2時30分至5時陸續開始圍封行動。

當局會於大廈附近設臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險，政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

當局指，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在上述大廈內會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

2月18日至3月3日曾身處涉事大廈逾兩小時須強檢

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月18日至3月3日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始生效時不在上述大廈內，亦須在3月5日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼3月2日 青衣美景花園第11座圍封檢測▼

