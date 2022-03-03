快測陽性登記網站料逾十萬人呈報　未答何時上線　籲用合格測試劑

本港第五波疫情持續嚴峻，不少市民快速測試呈陽性卻申報無門，當局指本周內會推出快速測試呈報平台，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（3日）表示，相信平台推出後，料接獲十萬計市民呈報或更多，目前資訊科技辦正努力籌建網站及完善系統，冀可盡快推出，並設一周追溯期登記。

市面上快速測試套裝林林總總，他建議市民宜光顧有信譽商戶，及根據包裝上所示步驟完成採樣。倘有懷疑，可先瀏覽政府網站查閱，如事後始發現其非合格測試劑，應再以另一合符標準的測試劑再做一次，或安排進行核酸測試。



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網站技術複雜 將設一周追溯期登記

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局現時以核酸檢測結果作確診標準，過去兩日每日均有逾5萬宗確診，故相信快速測試呈報平台推出後，料呈報市民有數以萬計或更多。



他又指，估計有市民無病徵或徵狀輕微，遂無進行核酸檢測，但在近期推廣後，進行快速測試後發現呈陽性，因此推出平台後，料會面對很大流量，估計或有10萬人登記。

他續說，資訊科技辦正努力籌建網站，但需處理複雜技術，預期申報平台甫推出後，會有大量市民登記，故希望可完善系統，盼推出時不會出現重大問題，以免帶來不便。歐家榮表示，申報設有一周的追溯期，倘較早前無進行核酸檢測者亦同可登記，另期望市民日後得悉自己呈陽性後，便立即向當局呈報。

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至於快速測試套裝選購方面，他建議市民宜光顧有信譽商戶，及根據包裝上所示步驟完成採樣。他指，市面上可購的牌子是常見，一般而言是無問題，衛生署設註冊制度，快速測試產品可向署方註冊；外國資料顯示合資格的快速測試，包括國家藥監局、歐盟、美國食品及藥物管理局，市民亦可參考其已認證產品。

不過，歐家榮提醒，市民如有懷疑或該品牌不常見，可先瀏覽政府網站查閱其是否屬於合格品牌，隨後才進行測試。如完成自我採樣後，始發現非合格測試劑，應再以另一合符標準的測試劑再做一次，或安排進行核酸測試。

至於是否可維持於本周內可開放平台，歐家榮未有正面回應，但強調相關部門已在努力，會盡快推出。