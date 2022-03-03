全民檢測｜徐德義指未有細節可公布　指物資充足　籲沉着應戰

本港今日（3日）新增5.6萬宗確診個案，再創單日新高；另外有186名病人死亡。食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會上多次被問到全民檢測的安排，但他都沒有透露任何詳情，僅表示屆時會公布，亦強調本港物資充足，呼籲市民毋須搶購。



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記者多次追問 均無回答詳情

記者會上，徐德義被多次問到有關全民檢測的安排，包括舉行時間、會否需要跨區檢測、其間會否容許市民外出買食物等。不過無論記者怎麼問，徐德義均未有正面回應，僅當細節已敲定，一定會鄭重宣布，讓市民知道及做準備。

提到全民檢測的行動早段時間已經宣布將會進行，並且是達到清零目標的重要手段，由於當中涉及大型行動，涉全港市民，所以規劃上要非常小心。

冰鮮豬肉供應量為平日1.9倍 強調物資充足

關於市面上各種食品需求大增及有搶購的情況出現，徐指進口本港鮮活食物供應穩定，呼籲市民勿恐慌及搶購。指中央重視供港物資必須充足，廣東省及深圳市會合作，開通多條水路及鐵路運輸，以及優化陸路運輸安排，確保內地蔬菜水果等供港物資穩定，生活物資會源源不絕送到香港。

徐表示，內地食品供應已達平日水平，當中蔬菜超過2400公噸、冰鮮家禽超過16萬隻、冰鮮豬肉貨量再創新高，為過平日內地供應量的1.9倍。上水屠房方面，內地亦調派熟練人員到港協助，正籌備盡早恢復提供服務，荃灣屠房亦會因應運作情況提高服務。業界亦表示本港食米足夠市民1個月使用，冷藏肉有約3個月庫存，已同數間大型超市管理層溝通，會調配人手補充貨架。強調鮮活貨源供應穩定，不斷到港，市民毋須擔憂，呼籲市民面對疫情要沉着應戰。

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至於港大建議全民檢測需做混合核酸檢測，以加大檢測量。徐德義指化驗過程用混合係有好處同時都有限制，所以用與否或何時使用，需要一併考慮。

歐家榮補充指相信專家會有討論，提到混合樣本好處是可以節省測試次數，將幾個人的樣本混合去做，例如5混1找到陽性，則要在該5個人的樣本再仔細再找出陽性確診者。所以要視乎到時疫情情況，例如發病率，假如陽性比例已很高，或要使用更多時間，未必最有效，當落實細節時，相信政府會參考專家意見再作商討。

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