疫情｜食環署、勞工處及香港郵政各有員工染疫　11間郵局關閉

疫情持續蔓延，食環署、勞工處及香港郵政今日分別有員工染疫，工作地點遍布香港國際機場、亞洲空運中心、食物環境衞生署南昌辦事處、勞資關係科葵涌辦事處及11間郵政局，部分服務受阻。



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食環署表示，兩名工人進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果為陽性，分別於食環署位於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座四樓及亞洲空運中心二號空運貨站的機場食物檢驗辦事處上班，最後上班日期分別為3月2日及3月3日。

食環署位於該址的機場食物檢驗辦事處於今日下午暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今晚恢復服務，進口商如需辦理貨物清關，可前往食環署位於駿運路三號國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處辦理。

該署另有一名在欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班的文書助理，快速抗原測試呈陽性，最後上班日期為3月3日。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日上午暫時關閉，今日下午2時恢復正常服務。

勞資關係科職員染疫

勞工處亦表示，勞資關係科葵涌辦事處因有一名職員快速抗原測試結果為陽性，該辦事處服務櫃檯會於今日暫停服務。該名職員在葵涌興芳路166至174號葵興政府合署六樓上班，最後一次上班日期為3月2日。勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，所有職員亦會接受病毒檢測，已預約服務的市民將獲個別通知預約安排。

香港郵政表示，由於有郵務人員確診，多間郵政局關閉。（資料圖片）

11間郵政局須關閉

此外，香港郵政表示，由於有郵務人員確診，郵政總局今日關閉，尖沙咀郵政局和屯門中央郵政局需關閉至3月5日。另外，柴灣郵政局、長發郵政局、沙田第一城郵政局、堅尼地城郵政局、東九龍郵政局、梅窩郵政局、沙田中央郵政局和大興郵政局則需關閉至3月7日。

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