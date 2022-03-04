朱敏健再度獲委任為平機會主席　任期兩年

政府今日（4日）宣布再度委任朱敏健為平等機會委員會（平機會）主席，任期兩年，由2022年4月11日起生效。發言人認為，相信在朱敏健的領導下，平機會能繼續在社會上積極推廣平等機會及消除歧視，建構和諧共融關愛的香港。



政府發言人表示，朱敏健自2019年4月起出任平機會主席以來，充分表現其領導才能，對平機會的工作熱誠投入。在他的領導下，平機會繼續切實執行四條反歧視條例，即《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》。

平機會主席朱敏健。（余俊亮攝）

其中，《2020年歧視法例（雜項修訂）條例》及《2021年性別歧視（修訂）條例》分別在2020年6月及2021年3月獲立法會通過，加強了四條反歧視條例就歧視和騷擾行為提供的保障，包括加強對餵哺母乳的女性的法律保障。平機會已加強宣傳和公眾教育工作，讓社會各界可更了解法例修訂的涵蓋範圍和效力。

發言人續指，平機會亦成立了專責的反性騷擾事務組，提升公眾認知，以及為性騷擾受害人作第一站支援。此外，平機會一直積極透過各種宣傳教育活動，在社會上推動平等機會，提升公眾對平機會的認識。