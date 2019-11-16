【同志集會】平機會將草擬平權法律條文　朱敏健：無法跟進曱甴論

今日原本是香港同志遊行十周年，但警方反對遊行，只批准集會。集會下午在中環愛丁堡廣場進行，期間平機會主席指，希望為反歧視立法推進共識。被問及警方稱呼示威者為「曱甴」，他直言不恰當，但平機會負責執行的歧視條例中，規限範圍並未包括這類稱呼，故不會跟進。 作為監警會前秘書長，他直言現有制度有改進空間，若監警會專家覺得權力不夠，應增加監警會權力。

【同志集會】十年來首次無遊行 出櫃中六生無懼歧視盼平權

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包括今年集會和過去多年同志遊行在內，一直爭取本港就性傾向歧視立法。平機會主席朱敏健表示，過去半年，曾向持正、反意見的持份者傾談。他認為，應試圖站出第一步，「唔應該再只係傾」，表示會草議法律條文，再與社會討論，藉此推進社會在此方面的共識，因為同志平權需社會同心合力才可推進。

11月16日同志遊行：平機會主席朱敏健表示，會草議法律條文，再與社會討論。（林頌華攝）

監警會制度有改進空間

商台記者今日凌晨疑遭警員以海綿彈射穿背包，身兼監警會前秘書長的朱敏健表示，任何人如認為警察濫權、違規，應先以現行制度投訴，而監警會有法定責任，處理有關投訴。他又稱，不認為警員失控，相關指控嚴重，需有確實證據。他又指，現有制度有改進空間，監警會專家覺得權力不夠，應增加監警會權力。

無機制跟進「曱甴論」

另外，不時有警員公開稱呼示威者為「曱甴」，朱敏健表示，平機會收到相關的諮詢。他認為，相關稱呼不恰當，與任何人傾談時，都應該議事論事，而這類稱呼對事情無幫助。不過他亦指，平機會負責執行的歧視條例中，規限範圍並未包括這類稱呼，故不會跟進。