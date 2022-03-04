寶翠園、屯門碼頭一帶共27個屋苑污水呈陽性　17萬人要自我檢測

第五波疫情持續嚴峻，政府今晚（4日）公布，近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所，可能有隱性患者存在。



上榜的區域涉及中西區、屯門、北區、沙田、將軍澳、南區，合共至少27個屋苑的污水檢測結果呈陽性，包括中西區寶翠園、屯門邁亞美海灣、將軍澳翠林邨及寶林邨及香港仔悅海華庭等。各區民政事務署將會由3月5日起，陸續向相關地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼



+ 8

六區民政事務處將派發快速測試套裝

當局指，因應部分區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將於3月5日陸續向區內居民、清潔員工及物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝。這些地區及屋苑包括：

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括寶翠園）

• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣

• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心

• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨

• 西貢區 — 將軍澳翠林邨及寶林邨

• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

政府將向石塘咀一帶住宅居民派發快速測試套裝。（政府新聞處）

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



+ 5

當局續指，上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府設立的24小時熱線：2280 4772。若出現嚴重徵狀，可緊急致電999熱線，盡快由救護車送院。

當局亦提醒市民，使用快速測試套裝時，須潔淨雙手，留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行快測後，亦應包裹和密封測試套件的所有組件，妥善棄置。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



+ 7

▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼

