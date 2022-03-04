增52523確診累計破40萬　72%安老院有感染　增188人亡最小29歲

第五波疫情未止，今日（4日）新增52,523宗陽性個案，當中11宗為輸入個案，本地個案高達52,512宗，累計個案突破40萬宗。昨日新增46間院舍有人感染，累計增至755間，即全港72%安老院有個案出現。

過去24小時共有136人離世，涉及76男、60女，年齡介乎29至102歲，當中73人來自院舍；另追加呈報多52人病逝。第五波疫情至今，共1,341人在公立醫院離世。



▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日（4日）新增52,523宗陽性個案，當中11宗為輸入個案，本地個案高達52,512宗。

疫情以來累計確診達403,056宗，其中第五波確診逾390,449萬宗。

新增46間院舍有確診 53%院舍個案多於10宗

院舍爆發的情況持續，歐提到，昨日新增46間院舍出現個案或爆發情況，包括34間安老院、12間殘疾院舍，共739宗個案，涉552名院友及187名員工。這些院舍分布各區，港島有11間、九龍區有7間、新界東有7間、新界西有21間。

第五波疫情至今，全港有約755間院舍出現個案或爆發情況。現時，全港72%的安老院舍均出現個案，涉及9,800名院友，佔整體院友人數13％；另涉2,850名員工確診，佔整體院舍職員數字的9.5%。而在有爆發的院舍中，有53%、即302間有10宗確診以上，至少680宗院友死亡個案。

而有確診個案的殘疾院舍亦已佔全港殘疾院舍總數60%， 涉及3,100名院友，佔整體院友人數17%；另有1,030名員工染疫，佔整體員工數字9.8%。有個案的殘疾院舍中，有56%、即100間殘疾院舍出現10宗或以上個案。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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院友接種科疫苗 首兩針相隔時間縮至21日

歐續指，因應老人院舍多爆發，鼓勵長者，尤其居院舍院友打針，以預防感染及爆發。而院友接種疫苗，衞生防護中心在諮詢專家科學委員會後，決定將院友接種科疫苗第一針及第二針的相隔時間，可由28日減至21日；但復必泰疫苗則維持相隔21日。確診、但從未接種過疫苗的院友，則可以在康復後4星期再接種疫苗。

▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



29歲男子亡 居於殘疾院舍

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，過去24小時共有136人離世，涉及76男 60女，年齡介乎29至102歲，當中73人來自院舍。136人中，有97人無接種疫苗，僅17人完成兩針疫苗接種，另有21人已接種第一針。

李提到，136名離世病人中，有3名較年輕過身病人，包括兩名分別55及至57歲的女病人，及一位29歲男子。當中年僅29歲的男子，居於殘疾院舍，上月23晚上發燒及氣促、入住瑪嘉烈醫院急症室，昨日病情轉差離世。

李續指，由於數據滯後，上月23日至本月2日，有52名病人離世未公布，分別是33男、19女，年齡介乎56至104歲。第五波疫情至今，共1341人在公立醫院離世，大部份都是長者。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼

