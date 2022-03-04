封區｜五樓宇解封發現1016宗初陽　天耀邨耀泰樓初陽比率近17.6％

本港新冠肺炎疫情肆虐，各區亦出現確診者。天水圍天耀邨耀泰樓昨（3日）起圍封強檢，港府今日（4日）公布，圍封行動於今日早上10時15分完成。當局指行動期間約1,320名身處大廈內的人士接受檢測，當中發現232宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果為不確定的個案，即住戶初步陽性比率約17.6%。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



+ 4

港府表示，自今日上午約10時15分起，天耀邨耀泰樓內已檢測人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

當局昨日設立臨時採樣站，要求受檢人士在昨日晚上8時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測，並找出232宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府在大廈內派員到訪648戶，當中53戶在過程中沒人應門，當局指會採取措施跟進。

圖為天耀邨。 （資料圖片）

已向初陽個案家庭提供額外食物包、消毒用品

就大廈內發現的初步陽性檢測個案，當局指已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

當局強調，昨日亦發出強制檢測公告，任何曾於指定時間內身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始時不在大廈內，亦須於3月5日或之前接受強制檢測。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認所有人士按要求接受強制檢測，惟行動中檢查了約100名受檢人士的檢測報告，發現有31人未進行強制檢測，因此已向他們發出強制檢測令。

乙明邨明耀樓初陽比率約14.3%

另外，沙田乙明邨明耀樓今早11時亦完成強制檢測行動，期間約約2600名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現371宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果為不確定的個案。

美景花園第六座39宗初陽 初陽比率約7.2%

青衣美景花園第六座中午12時完成強制檢測行動，有540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現39宗初步陽性檢測個案。

▼3月3日 沙田乙明邨明耀樓封區檢測▼



+ 2

德朗邨德瑩樓初陽比率達15.3%

九龍城德朗邨德瑩樓中午12時同樣完成強制檢測行動，期間約1503名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現230宗初步陽性檢測個案和40宗檢測結果為不確定的個案。

石籬邨石安樓9.2%受檢住戶初陽

葵涌石籬（一）邨石安樓中午12時完成強制檢測行動，共有約1570人接受了檢測，當中共發現144宗初步陽性檢測個案。

▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓封區檢測▼



+ 11

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼

