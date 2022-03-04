援港專家梁萬年：借鑑武漢模式減重症死亡　港府負抗疫主體責任

中央援港防控專家組組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，接受新華社專訪，表示實地考察香港後認為，要減少重症死亡案例，是目前香港抗疫工作的重中之重，要借鑑武漢爆發疫情時的模式，要集中患者、專家、資源、救治，建立定點醫院收重症病人。

他又表示，特區政府履行抗疫主體責任。不過新華社的發稿中，他並無提到「清零」或「共存」，亦無提及「全民檢測」。



3月4日，行政長官林鄭月娥（右一）與國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授（左二）率領的內地專家團會面。（政府新聞處）

新華社周五（4日）深夜，刊出梁萬年的專訪特稿。新華社報道中表示，四日來，梁萬年一行與香港特區政府食物及衛生局、醫管局、社會福利署等相關部門負責人，香港公共衛生、臨床醫學、病原學專家等進行了多次座談，圍繞香港整體疫情態勢、防護措施、醫療資源佈局、救助措施等進行了廣泛探討和深入交流。

「我們感覺到當前抗疫工作的重中之重，應該放在努力減少感染，減少發病，減少重症死亡案例上。」梁萬年說，其他行之有效的公共衛生和社會防控措施仍要堅持，但是應把有限的資源和精力投放到重點工作上。

中央援港防控專家組組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，3月1日在酒店見記者。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

借鑑武漢「四個集中」 減少重症死亡

針對社會關切的降低重症患者死亡率問題，梁萬年介紹了內地經驗。他表示，在疫情於武漢爆發後，醫護人員通過實踐與研究，總結出集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中模式」，建立定點醫院收治重症和危重症患者，集中最優質的醫療資源進行治療。

「採取這一模式後，患者死亡率大幅下降。」梁萬年表示，這對穩定社會、穩定民心非常重要。其餘大量輕症病人分流至方艙醫院，通過中醫藥等各種方式進行治療，減少患者恐懼，增強戰勝疾病的信心。此外，採取必要措施，預防輕症患者變成重症，也非常重要。

梁萬年表示，特區政府正在採取一系列積極措施控制疫情，竭盡全力保障香港市民的身體健康和生命安全，對維護香港大局穩定，起到了積極作用。

新冠肺炎最早於2019年底，在武漢爆發。當時官方指，病毒與華南海鮮市場有關。（中新社）

內地專家提一系列建議 供港府參考

他透露，內地專家針對香港抗疫提出了一系列建議，供特區政府有關部門借鑑參考。下一步內地專家將繼續深入了解香港抗疫的各個環節，為特區政府制定抗疫政策提供科學支撐。內地專家將與香港醫療衛生部門和專家緊密合作，共同探討抗疫方略。

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聚焦重點人群 精準識別風險

梁萬年建議，下一步的抗疫措施應聚焦重點人群、區域和機構，以明確重點任務。這一工作需要內地和香港專家共同商議，看哪些措施是立刻要實施的，覆蓋面多大，如何化為具體行動加以落實。

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「例如，近期每日死亡患者數在增加，我們對相關數據進行了深度分析，了解死亡患者的住所分布、年齡結構、既往病史等情況，並歸納出一些特徵，進而識別導致死亡病例的主要影響因素。」他表示，死亡病例中約94%是60歲以上的老年人，其中佔相當比例的是居住在安老院的老人。進一步調查後發現，死亡的老年人中疫苗接種率較低，與香港市民平均接種率仍有很大差距。

梁萬年說，針對上述容易發展成重症甚至死亡的高危人群，如何採取更有針對性且更有效果的辦法，例如盡快提高對老年人的疫苗接種覆蓋率，加強對他們的監測，是眼下一項重要任務。

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（資料圖片 / 中新社）

重點關注保證城市正常運作機構場所

梁萬年表示，在救治過程中，醫院一定要強化分診，對病人實行有效的甄別和管理，用好社區隔離設施和治療設施。對住院病人要採取嚴格的措施，防止發生院內感染，避免發生更多死亡病例。對於紀律部隊、供水、供電、供氣等保證城市正常運行的機構和場所，也應予以重點關注，做好疫情防控。

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梁萬年認為，當前防控工作的一個核心任務就是識別各個場所的風險，根據不同的風險級別採取相應的措施。「有沒有相應的措施？是否足以控制風險？如果不足以，如何調整？如何準備可操作性的預案並予以落實？這些都是必須要加以考慮的。」

他表示，在重大傳染病疫情的應急狀態下，各部門協同非常重要。抗疫是一個全社會都必須參與的系統工程。如何把散落在不同系統和部門的疫情信息進行有效的聯動整合，為決策提供可靠的數據基礎，對疫情做好研判分析，應是下一步工作的重點。

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梁萬年表示，專家組抵港幾日來，實地感受到全港社會已廣泛動員起來，從特區政府、醫療機構、社會各界到廣大市民，都在積極參與抗疫鬥爭。

「坐車時我們在大街上看到，每一個行人都戴着口罩，這一點就足以說明香港老百姓對抗疫的參與度。」他認為，在戴口罩、通風、保持社交距離、減少不必要的外出等方面，香港市民落實得很好，整體健康素養水平較高。特區政府的有關部門，也不斷通過各種渠道向廣大市民傳授防疫知識技能。

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強調「特區政府履行抗疫主體責任」

「特區政府履行抗疫主體責任，全體港人是抗疫主力軍，全社會廣泛動員和參與進來，才能夠取得抗疫的最終勝利。」他說。

梁萬年表示，雖然新冠疫情現仍處在上升階段，但我們對這種疾病的認識在深化，香港有較好的醫療資源條件，城市治理和管理能力也比較強，尤其是有中央的支持，有特區政府的堅強領導，有社會各界團結一心，這些都是戰勝疫情的有利條件。

面對仍在蔓延的疫情，梁萬年理解香港市民的焦慮，但也呼籲大家對戰勝疫情保持信心：「不能麻痹大意，但也要樹立信心，人類一定能夠戰勝新冠病毒，香港肯定能夠戰勝新冠肺炎疫情。」

「信心是當前最需要的。有了信心，我們各方團結一心，在各自崗位上履行職責，形成強大的抗疫合力。沒有戰勝不了的困難。」梁萬年說。