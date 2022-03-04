殮房爆滿　病人離世十小時遺體仍滯病房　醫護形容情況惡劣

本港第五波新冠疫情確診個案居高不下，死亡人數急升，醫院出現遺體爆滿的情況，有伊利沙伯醫院的醫護人員向《香港01》記者表示，現時醫院情況非常惡劣，除了殮房爆滿，有病人在病房離世，其遺體逾十小時仍然未獲運送離開病房，而手術室現時亦用來安置十多具遺體。



伊利沙伯醫院殮房爆滿，死者遺體要堆放在殮房雪櫃外。（廖雁雄攝）

雪房、善別房堆放滿 需室外架設帳篷安置

記者今午到伊利沙伯醫院視察，急症室仍然迫爆，至少有五六十人在等候。而醫院殮房同樣迫爆，殮房內三個雪房已爆滿，多具遺體擺放在雪房外，隔鄰原用作讓親人見逝者最後一面的「善別房」亦已用來安放遺體。

除了殮房爆滿，記者下午亦目睹醫護人員將部分遺體移送到院內的戶外帳篷，從遠處望去，一個帳篷下至少安置了三具遺體。

▼3月4日 伊利沙伯醫院遺體處理情況▼



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手術室放遺體 逾十小時仍滯留病房

有該院的醫護人員向記者透露，現時大部分醫院的殮房均已爆滿，當中伊利沙伯醫院情況尤為嚴重，除了殮房爆滿，手術室亦已用來安放逝者遺體。

該名醫護更表示，有逾十位病人在病房離世，有些病人的遺體仍臥在病床上，逾十小時仍未獲送離病房。

▼3月4日 伊利沙伯醫院善別室內擺滿遺體▼



伊利沙伯醫院急症室仍然迫爆。（廖雁雄攝）

憂室外溫度高 影響遺體狀況

該醫護續指，因為室內位置已爆滿，所以將遺體送到帳篷安放。但隨後記者再遇上該醫生，他表示因為覺得將遺體放在戶外，溫度會影響遺體狀況，在傍晚時份已將所有遺體送回室內地方安置。

▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼

