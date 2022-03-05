快速檢測陽性登記平台推出無期　新確診只計核酸　回落未反映實況

第五波新冠疫情持續，今日（5日）公布新增37,529宗確診，較早前連續幾日超過5萬宗有所回落，但數字未包括自我檢測陽性的患者，未能反映實況。

快速測試陽性患者登記平台，原訂本周內推出，但如今推出無期，涉及查核重複登記、身份認證、判斷是否發出隔離令等複雜技術。每日有數千快測陽性患者，誤用核酸確診登記網站登記。



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數字回落未能反映實況

歐家榮稱，今日呈報數字稍有回落，但未報其他在社區經快測陽性的數字，形容「暫時研判仍然係非常嚴峻」。

他指，快測自行呈報平台現未有確實推出日期，承諾正全速進行。他表示衞生署的資訊科技同事，正聯同創新科技署轄下物流及供應鏈多元技術研發中心正籌備中，背後牽涉身份認證的一連串複雜問題處理。

身份認證、查核重複登記等技術複雜

「如有個案申報了，要看看是否之前已確診，如果是就不會再發隔離令。其次就是身份認證問題，要確保呈報人士身份真確，無盜用他人身份。」歐家榮預期一推出，將有逾十萬人使用，希望現時盡力完善平台，可處理隔離令，為免到時引起混亂，出現不尋常情況，資訊科技同事正不斷測試。

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現有平台僅供核酸確診使用 每日仍收幾千快測陽性登記

衞生署早前推出傳染病公眾平台「新冠病人網上申報表格」（https://www.chp.gov.hk/cdpi/），僅接受核酸檢測陽性的患者登記，用來做流行病學追蹤調查。歐家榮指，該平台每日收到幾千個自我快測陽性患者的登記。「上報了但沒有核酸紀錄人士，我們會發短訊，給（居家隔離）建議他們。」

他沒有解釋，發短訊後如何跟進，僅表示目前僅接受核酸檢測陽性的患者登記，日後快測申報平台推出，當局才知道社區有多少患者。

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快測陰性核酸仍陽 病毒量低可「放監」

目前打齊兩針的人，第六第七日快測陰性，就可解除隔離。但仍有患者快測陰性後，核酸檢測仍呈陽性，若「放監」有無風險呢？

歐家榮回應，若第六、第七日快測結果都陰性，即病毒含量已去到很低水平；但按現時風險評估，若快測陰性已經安全，對其他人構成傳播風險低。不過由於快測一般比較不敏感，CT值20多或以下才呈陽性，不代表病毒完全消失，病毒量相對低，其實已經可以過正常生活。

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