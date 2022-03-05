紓緩上呼吸道感染症狀藥物供應穩定　政府籲勿囤積藥物

第五波疫情持續嚴峻，連日確診數字破5萬，由於公立醫院爆滿，病情較輕的兒童不幸中招，只能留在家中服用退燒藥控制病情，全港藥物的需求量急增，不少藥房及個人護理連鎖店的止痛及退燒、咳藥水及喉糖的藥物也被搶購一空，政府昨日（4日）指用於紓緩上呼吸道感染症狀的藥物整體供應穩定，市民不需要囤積有關藥物。



近日各式生活用品、食物及藥物都在市民恐慌的情緒下被搶購一空，不少家長也表示買不到退燒藥，只能在一些家長群組中求助，希望有人可以出讓藥物或通知哪裏還有貨。政府昨夜發出新聞稿，表示注意到近日市場上對紓緩上呼吸道感染症狀的藥物，包括止痛及退燒、咳藥水及喉糖的需求急增，尤其是某些品牌含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分的止痛退燒藥。政府強調用於紓緩上呼吸道感染症狀的藥物整體供應穩定，市民不需要囤積有關藥物。

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考慮從內地採購有關藥物

發言人指：「就市面可能出現有關藥物供應緊張的情況，衞生署已隨即聯繫相關供應商、製造商、本地製藥業以及社區藥房組織，得悉雖然個別品牌的藥物在香港因在短時間需求急增而出現短暫供應緊張，但整體供應仍然保持穩定。因應預期相關產品的需求情況，衞生署亦已要求與政府有合約的供應商調撥貨源，以及其他供應商和本地製藥業組織增加供應以滿足本地市場需要。」

👇🏻👇🏻👇🏻777個已註冊撲熱息痛藥物名單👇🏻👇🏻👇🏻

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政府指如有需要，會考慮從內地採購有關藥物以確保本港市場供應穩定。撲熱息痛可用於止痛及退燒。根據紀錄，本港現時有777個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分。巿民可於衞生署藥物辦公室網頁利用「香港註冊藥劑製品搜尋」功能（www.drugoffice.gov.hk/eps/do/tc/consumer/search_drug_database.html），以產品的英文名稱或成分，搜尋有關已註冊藥劑製品的資料。衞生署提醒市民，在使用任何藥物之前應先徵詢醫護人員的意見，並應避免自行購買藥物使用。

紓緩輕症用藥列表

給小朋友或家中孕婦、正授乳的媽媽服用前藥物前，可先參考由醫院藥劑師學會發布紓緩輕症用藥表，了解各成分是否適用：

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確診患者居家隔離注意事項