韓正關注私家醫院拒收確診病人　醫管局再籲幫忙收症

有本港全國政協委員今日（６日）引述主管港澳事務的副總理韓正，關注有私家醫院不接收新冠病毒確診病人。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時公立醫院面對龐大的醫療壓力，他再次呼籲私家醫院幫忙接受新冠病人。



另外，為應對確診患者增加，從周一（7日）起，將加設三間指定診所，分別是東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所，以及大埔賽馬會普通科門診診所。



醫管局爭取隔離病床擴至佔公院病床數50%

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業再促私院能夠幫忙接受新冠病人。

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周一起再增3間指定診所 找承辦商處理醫療廢物

李立業表示，因應患者數目增加，從明日（7日）起，將加設三間指定診所，分別是東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所，以及大埔賽馬會普通科門診診所，累計指定診所將增至17間。截至昨日下午5時，之前14間指定診所已為超過2.5萬人提供診症服務。

此外，問及明愛醫院堆積的醫療廢物。李表示，醫管局已盡快尋找合資格的承辯商處理醫療廢物，同時加裝設施以加大處理醫療廢物的容量。