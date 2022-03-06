快測平台入最後測試　獲創科署技術支援　當局︰推出日期未講得實

第五波疫情失控，每日確診數字持續逾數萬宗，政府當局原預告於上周推出快速測試登記平台，惟平台一拖再拖，不少市民快速測試呈陽性卻申報無門。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生今日（6日）公布，快速測試申報平台大致完成，現時已進入最後的測試階段，但「要做多少少嘢」以確保推出後不出問題，「實際推出日期，我暫時未能夠講得實。」

歐亦提到，平台獲創新科技署豁下的物流及供應鏈多元技術研發中心，提供技術支援。他並透露，快速測試呈陽性的患者，並非以家庭作為單位，須以個人申報資料，意味全家確診須分開申報。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生今日（6日）公布，快速測試申報平台大致完成，現時已進入最後的測試階段。（資料圖片）

為確保系統完善要做多少少嘢

歐家榮今日公布，快速測試申報平台仍在努力籌備，已大致完成，現時已進入最後的測試階段。他指，由於希望系統更為完善，確保推出後不出現問題，因此須「要做多少少嘢」。他亦指，當平台完成後，將推出指引教導市民申報，並設有「先後次序」。他相信，平台有助當局更準確掌握個案數字，能實際反映社區的情況。

須以個人為單位申報資料

日前有專家提出疑問，假如一個四人家庭的成員均快速測試呈陽性，四人是否須各自登記，抑或一人做代表替全家登記，專家更指，若每個家庭成員須各自登記，相信平台推出首日，「塞車」的情況更為嚴重。但歐表示，每名快測陽性患者，須以個人為單位申報資料，而非以家庭作為單位。他更強調，快測申報與全民檢測平台不同，屆時將再作詳細交代。

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已進入最後測試階段

被問到平台能否於本周推出，歐家榮僅重申正進入最後測試階段，「實際推出日期，我暫時未能夠講得實。」他亦透露，平台獲創新科技署豁下的物流及供應鏈多元技術研發中心，提供技術支援協助建立平台，並感謝衞生署資訊科技的同事，於過去一周日以繼夜努力研發。