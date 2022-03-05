快測平台衛生署搭建　身份認證成樽頸　方保僑：智方便方式不可行

第五波疫情失控，每日確診數字持續逾數萬宗，不少市民快速測試呈陽性卻申報無門。衞生防護中心本周曾表示，有關平台將於本周內開放，惟防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨天（5日）卻表示，暫未能確實快速測試登記平台的推出日期，原因是平台是由衛生署資訊科技人員開發，由於要處理身份認證的問題，令到平台推出日期難以確定。



有專家分析指，由於時間緊迫，衞生署可選用的登記方式不多，估計或仿傚電子消費券以身份證的發出日期作認證。惟隨著平台延後推出，快速測試呈陽性的患者將繼續積壓，縱使該平台可同時容納數千人登記，若每名患者填寫資料耗時5分鐘，恐怕屆時將「塞車」需排隊1日，才能擠進平台登記。



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快速測試登記平台推出日期未明

政府當局原預告於本周內推出快速測試登記平台，惟衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮日前表示，平台由「衛生署的資訊科技同事」負責，由於須解決技術問題及私隱細節，例如身份認證的程序，以保障市民避免盜用身份等，故暫未能公布確實的推出日期。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然衛生署資訊科技部門職員人數不少，但直言「一星期點可能搞得好？」他認為，由於推出的時間緊迫，身份認證可選用的方式不多，估計衞生署只能與入境處的資料庫連接，根據登記人的身份證資料作核對。

智方便、港康碼登記方式不可行

方保僑以創新科技局推出的「智方便」為例，登記方式為「實體認證」，登記人須從3個角度拍攝身份證的防偽特徵。然而衞生署並無足夠時間設計App，於網頁登記平台拍攝身份證並不可行，「喺網站影身份證3面，保證影到天光都未搞得掂。」

至於早前港康碼的登記方式，方保僑亦認為以居住地址及電話號碼認證並不可行，因登記人或會輸入錯誤，以致當局耗費大量人力及時間作核對。「健康碼對地址咪仲大鑊！郵局對咗幾日先得，要等好耐係行唔通。」

因此，將無法實行的方式逐一刪減下，方保僑估計衞生署或仿傚電子消費券的登記方式，以身份證的發出日期作認證。至於私隱細節方面，他指正常情況下，須聘用機構評估私隱風險，然而現時政府視抗疫為首要任務，估計私隱專員或會「開綠燈」減省繁瑣的程序。

快速測試陽性患者積壓多日 或再現消費券登記首日塞車情況

惟問題不僅於此，相信排隊登記的電子消費券的畫面，市民仍然記憶猶新。近日本港確診數字持續逾數萬的情況，快速測陽呈陽性的患者積壓多日，可預料開放登記當日，將有大批患者同一時間湧進平台登記。歐家榮日前亦承認，平台將面對很大流量，預料約有10萬人登記。

方保僑估計，若該平台可同時容納數千人登記，而每名患者填寫資料耗時5分鐘，恐隨時排隊1日才能進入平台，或再度重演消費券當日的情況。他笑指，「預咗開波有幾十萬人衝上去登記，好似搶演唱會飛咁。」

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多個細節問題有待解決

即使解決技術上的問題，衞生署亦有不少細節需要解決，先不提如何確認登記人的快速測試並非假冒。目前，政府的隔離檢疫措施爆滿，患者居家隔離或傳播給同住家人。方保僑提出疑問，假如一個四人家庭的成員均快速測試呈陽性，四人是否須各自登記，抑或一人做代表替全家登記？

他續指，若每個確診家庭須各自登記，相信「塞車」的情況更為嚴重。其實澳門的健康碼平台早已做到相關功能，惟當地政未雨綢繆預先完成，衞生署能否在有限的時間下完成該功能？

其實是次快速測試陽性登記平台最大的「世紀難題」，在於政府空有創新科技局，平台卻交由「衛生署的資訊科技同事」處理。方保僑對此直言，「政府部門各自為政，就算有幾多人冇用。」