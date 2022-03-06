上水屠房周一恢復運作　內地屠宰員進場　2000內地豬周二供港上市

上水屠房爆疫停運一星期，影響各類新鮮肉供應。負責本港活牛活豬供應的華潤五豐(前稱「五豐行」)今（6日）早與食環署及鮮肉業界開會，據知會後決定上水屠房明日（7日）可恢復正常運作，30多名內地到港屠宰員亦將會入屠房工作，豬牛羊供應周二（8日）可大致回復正常。另有消息指，初步傾向周二將有2,000內地豬隻運送到港，料可即日供應市場。
華潤五豐今早同食環署及業界開會後表示，上水屠房明天可以恢復正常運作。38名內地屠宰員工也可以入場工作，預計周二豬牛羊的供應大致回復正常。
有業界表示，大多確診本地屠宰員已轉陰性，料有7成人手可恢復工作，加上內地人員支援，運作應無問題，相信周二全港可恢復新鮮豬肉供應，鮮牛肉供應亦有機會同步恢復。
另外，食環署表示，今日活豬供應量502隻，而預計明日會有100隻活豬供應，全為本地豬隻。
▼3月5日 第五波疫情下的香港▼
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