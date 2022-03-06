德朗邨大爆發　9幢樓圍封檢測揪逾2000隱形患者　將送往隔離

九龍城德朗邨自3月1日起，全邨9幢大廈均先後被圍封強檢，至今（6日）共發現2,110宗初步陽性個案，全部樓宇座數均現確診患者，陽性比率高達12%至20%，即每座最少有逾10%居民感染，平均近15%。



被問到是否有封邨需要，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於記者會表示，會盡快轉交保安局跟進，安排確診居民撤離並入住社區隔離設施，以減少進一步傳播；完成圍封後，會向居民派發快速測試包，盼居民繼續進行自我檢測，如結果呈陽性應留於家中。



▼3月4日 九龍城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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今日新增圍封強檢初步確診情況：



德珮樓：223宗初步陽性個案，陽性率13.7%

德瑜樓：238宗初步陽性和28宗不確定個案，陽性率14.6%

德瑤樓：217宗初步陽性個案和32宗不確定個案，陽性率14.9%

啟德德朗邨自3月1日起，多幢樓宇先後圍封強檢，陽性比率高：



德瑞樓：228宗陽性個案，陽性率12%

德瓏樓：233宗陽性個案，陽性率13%

德瑩樓：230宗陽性個案，陽性率15%

德珊樓：225宗陽性個案，陽性率12%

德琦樓：233宗陽性個案，陽性率15%

德璋樓：283宗陽性個案，陽性率20%

▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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歐家榮：患者盡快交安局安排撤離單位

被問到德朗邨爆疫情況及是否有封邨需要，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於記者會表示，當局連日圍封發現邨內出現很多個案，按程序而言，經強檢大廈發現的確診個案，會盡快轉交保安局安排撤離單位，並入住社區隔離設施，以減少進一步傳播。完成圍封後，會向居民派發快速測試包，希望居民繼續進行自我檢測，如結果呈陽性應留於家中。

他隨後補充指，大廈有大量個案時，有機會出現垂直或橫向傳播，甚或大規模散播情況，故找出個案移離大廈可有效阻止擴散，當社區隔離設施較充足時，當局希望安排圍封強檢確診個案盡快離開大廈。歐續說，當局會繼續進行圍封行動，他又預告，當本港日後核酸能力較高時，即使被抽驗大廈污水呈陽性但病毒量不高時，亦有機會需作強檢行動。

歐家榮又表示，社區檢測中心陽性率暫時維持高水平，過去一周陽性率約4%，強檢大廈陽性百分比則高達10％至15%，按此推算，德朗邨部分座數已逾相關水平。

歐家榮昨日則提到，近日大廈圍封後有部份陽性個案不願意被安排送到社區隔離設施，他重申現時法例下，如政府認為有需要，陽性患者需要被送到隔離設施，拒絕被送入隔離設施屬違法行為。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

