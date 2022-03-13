港人慣了拒求助　女兒染疫猝亡遺8旬病母無人知　機構籲守望相助

第五波疫情嚴峻，患者、患者家人以致一般市民情緒或受困擾。災後心理輔導協會總幹事杜永政今日（13日）指，旗下熱線10日內共接25人求助，對照以往災難事件，人數雖不算多，但當中可見港人有不欲尋他人協助共通點。當中，有患有柏金遜症的79歲婆婆，到同住女兒染疫後在家猝亡，始來電尋求心理支援。

杜永政認為，政府或市民，均要用新思維面對疫情，另亦要發揮守望相助精神，呼籲私家醫院盡所能接收公院病人及支援疫情。



杜永政(右三)指，機構熱線10天內共接25人求助。(資料圖片)

10日收25求助 成功勸服3名有自殺念頭來電者

杜永政在商台節目指，災後心理輔導協會已開通「疫情屈機心理輔助熱線」10日，熱線有數百名經訓練人員輪流當值，暫收到25人來電，對比之前南丫海難及馬尼拉人質事件，求助人數不算多，人員勸服最少3名有自殺念頭的來電者。

杜永政指，求助者共通點是不想別人幫助，有患有柏金遜症的79歲婆婆，與女兒及孫兒同住，但女兒染疫後死亡：「但（婆婆一家有成員中招）從無同鄰居分享，香港人變了好似日本文化，無咩事都唔話畀人知。」

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本港缺乏救災系統 機構：香港人普遍唔嗌救命 結果浸死

他又指，本港缺乏有系統的救災系統：「就好似火燭後先搵消防喉咁」，不論是政府或市民，均要用新思維面對疫情，例如可於更早時間接受中央援助，「香港人普遍唔嗌救命，結果浸死。」

香港缺乏有系統救災系統，就好似火燭後先搵消防喉咁，政府或市民都要用新思維面對疫情......香港人普遍唔嗌救命，結果浸死。 災後心理輔導協會總幹事杜永政

他又提及以往赴其他國家災區經驗，即使一日遇難人數多達8000人，當地居民守望相助，他又提及，日本東北大地震至今11周年，當時有私家醫院因各考慮拒收傷患者，結果現時遭當地人排斥，結果多間位於東北的醫院倒閉，亦有當年義助市民開放賑災的婆婆受敬仰，鄰近拒救者則失去朋友，因而患上心理病。

籲私家醫院盡所能協作 發揮守望相助精神

由於現時情況危急，他呼籲私家醫院盡所能協作，發揮守望相助精神。港府則可仿效台灣、日本等做法，培訓義務消防員、義務警員參與救災，減前線人手壓力，另公布疫情消息時，除報憂外，亦可多報道確診者康復情況，「幫助市民平衡心理。」

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