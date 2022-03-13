疫情｜醫管局將增設支援熱線及指定診所　輕症者可按安排取藥

本港疫情持續嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今（13日）於記者會表示，醫管局支援熱線月內將增至200條；指定診所亦會增至23間，並會為輕症患者提供口服新冠藥，如名額已滿，患者可按診所安排，前往診所取藥，再因應需要後補調節服務。此外，醫管局正籌備隔離護理監察系統 ，讓確診病人在網上平台報告嚴重病徵，系統會提供健康檢疫，短期內會公布詳情。



食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

支援熱線會由110條增至200條

陳肇始表示，除派發抗疫物資包外，港府亦投放更多醫療支援，其中朝8晚10運作的醫管局支援熱線 (1836115)，現設有110條熱線，截至前日止，已處理1.5萬宗查詢，包括隔離設施安排、病徵處理、家居感染處理等，她提到，支援熱線會於本月內增至200條。

若名額已滿可按診所安排取藥

陳肇始續指，5歲以下兒童、70歲以上長者、懷孕28週孕婦及免疫力受抑制病人，則有護訊鈴提供支援，如有需要，可由醫生提供遠程醫療諮詢，有需要者亦可前往指定診所，下周將由現時17間增至23間，醫護將按求診者臨床情況提供適當治療，包括提供口服新冠藥，如名額已滿，患者可按診所安排前往診所取藥，再因應需要後補調節服務。

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將設網上平台報告嚴重病徵

關顧長者方面，醫管局社區老人評估小組將加強服務，安排長者到診或遙距診症，處方新冠口服藥，病情嚴重者則會安排送院。她又提到，醫管局正籌備隔離護理監察系統 ，確診病人會收到連接短信，於網上平台報告嚴重病徵，系統會提供健康檢疫，短期內會公布詳情，相信可提供有效支援。

港府無參與醫管局採購抽風系統工作

《香港01》昨報道，醫管局早前以每部1,000至2,000元價格，採購1,500部抽氣扇，用作改裝負壓病房，惟醫管局同日晚上突透過政府新聞處發稿澄清，改稱「中聯辧從未參與此項採購任務」。被問到是否顯示港府抗疫混亂，特首林鄭月娥表示，港府完全無參與醫管局採購大型風扇及抽風系統工作，亦不知悉其向誰人尋求協助，只留意到醫管局昨日已作用澄清，強調不涉及政府內部統籌問題。她又指，醫管局日後如有醫療物資需要，可以透過保障內地物資供港小組，將相關物資納入中央清單，以便搜羅及送港。

採購緊急要特事特辦

陳肇始則補充稱，盼公眾明白目前情況，醫管局須在短時間內採購抽氣扇，加強病房能力接收新冠病人，又說：「依家係打仗，所有採購係緊急。」故須特事特辦，快速得到物資以保障市民。

創新及科技局局長薛永恒則稱，醫管局曾向其政策局表達在運送上出現阻滯，抗疫期間每個人要齊心抗疫，無分你我，如有困難一定全力支持。

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