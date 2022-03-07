5男深水埗集結罪成　囚4至6個月及更生中心　官寄語經一事長一智

有示威者前年8月的晚上在深水埗集結，多人被捕並遭控以非法集結罪，其中一名侍應早前認罪，另外4名被告經審訊被裁定罪成。法官今(7日)在區域法院判刑時強調，破壞社會安寧行為的風氣不可長，最終判處認罪的侍應監禁4個月，另外4名被告被判監禁6個月或進入更生中心，又寄語各被告，錯判形勢的人比比皆是，望年青人經一事，長一智，服畢刑期後砥礪前行。



5名被告：葉卓邦（19歲，學生）、吳南海（22歲，侍應）、唐恒輝（25歲，學生）、龔漢文（25歲，港鐵技工）和盧宇柏（21歲，學生），被控於2019年8月25日，在深水埗警署和長沙灣道交界的欽州街參與非法集結。葉另控於深水埗警署與福華街之間的欽州街，參與非法集結。吳早前承認控罪，而另外四名被告則在審訊後被裁定罪成。葉、龔和盧因為懲教署的防疫措施，今日未能出席，法官在他們缺席下判刑。

示威者對抗程度較低

法官判刑時指，本案的非法集結為時約77分鐘，示威者時聚時散，人數由數十人至200人不等。警方雖次多次舉旗警告，但毋須施放催淚彈，示威者對抗程度較低，沒有針對高風險建築物，被告亦非號召或領導角色。惟案發時有一名市民遇襲，有一定暴力程度。法官強調，破壞社會安寧行為的風氣不可長。

法官因葉的年紀和報告的建議，判他入更生中心：以及因吳認罪，判他監禁4個月。至於經審訊後被定罪的唐、龔漢文和盧，則被判囚6個月。

案件編號：DCCC 386/2020