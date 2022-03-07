疫情｜新冠藥最快本月中指定診所派發　推系統供社區隔離者報病情

第五波確診個案近日以萬位數上升，醫院管理局策略發展總監李夏茵今（7日）稱，將分流處理確診病人，輕症確診者將留在社區接受醫療服務隔離，醫院服務則預留給重症或有機會轉差的高風險患者。醫管局另設醫生遙距診症熱線1836115供高危人士查詢，又安排社區老人評估小組，照顧病情嚴重的院舍長者及處方抗新冠口服藥。



醫院預留重症病人 長者孕婦等高風險人士 輕症亦應求診

李夏茵解釋，為落實防死亡防重症措施，醫院服務會預留重症病患，其他確診者會在社區接受醫療服務隔離。李續指，希望早發現病情有機會變差的輕症高風險患者，70歲或以上長者、5歲以下兒童、懷孕28周以上的孕婦、免疫力系統有問題患者等，如果有輕微病徵，強烈建議他們接受醫療服務，方法包括預約指定診所、「護訊鈴」 服務、醫療查詢支援熱線。

李又指，患者可預約到指定診所求醫，如情況許可，醫生會處方抗新冠口服藥。至今已有17間指定診所，每日有3000個診症名額，適時會增名額。另外會透過護訊鈴聯絡病人，每日會在確診名單抽取最高危病人資料跟進，致電提供建議，有需要會安排去指定診所。李夏茵指，任何高危人士可致電：1836115，可以得到醫生遙距診症，現有100條線服務。

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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口服藥物於指定診所派發 正與專家商討使用準則

由於不斷有安老院舍人士確診，李夏茵指社區老人評估小組會到診或視像診症，至於新冠口服藥物於3月中會在指定診所派發，現正與專家商討使用的準則，以及了解是否會任何副作用。

至於其他輕症者或無病徵者，李夏茵希望保持鎮定，時刻留意身體狀況及做好個人衞生。如有緊急狀況，需要即往急症室，例如，患者服用退燒餅後連續兩日體溫高於攝氏38度或體溫低於35度；抽搐、呼吸困難、胸部或胸部疼痛、頭暈、意識混亂、虛弱、脚步不穩等跡象。或者孕婦感到胎兒活動減少；連續2日不能飲食、嘔吐或腹瀉的情況。

李夏茵補充，未來將推出醫管局護理系統，即任何在社區隔離中確診人士會收到電話短訊，當中有連結，登記後可匯報嚴重病徵，會有健康建議。網站有資料平台，病人留下資訊會有專人回覆，安排醫生電話診症服務。另外會提供渠道讓確診者在第6、第7天或第14天匯報檢測結果。

李夏茵呼籲私家醫生參加醫生遙距電話診症服務

李夏茵呼籲私人執業同工參加醫生遙距電話診症服務，加大社區隔離人士的支援。而使用指定診所的市民，李夏茵稱過去有不少人來取病假紙，政府在2月25日已刊憲關於2022年僱傭修定條例，裏面説明為遵從防疫條列規定，市民可當作病假，故確診人士不用到指定診所取病假紙。

▼檢測及確診求醫指引▼

