鼓勵市民盡快打針　義工團派一萬份快速測試套裝

第五波疫情的確診人數每日數以萬計，多間藥房的快速測試包被搶購一空，市民「一套難求」。香港義工聯盟今（7日）午在屯門大會堂疫苗中心舉行快閃派發活動，向每位接種疫苗的市民派贈內含5盒快速抗原測試套裝的「抗疫愛心包」，以鼓勵市民盡快接種疫苗及疏援市民對缺乏物資的不安和焦慮。



此外，昨晚消防處宣布推出確診隔離熱線，截止今早（7日）8時已收逾4000宗個案，已將逾300宗個案交予抗疫巴士。

香港義工聯盟今（7日）午在屯門大會堂疫苗中心舉行快閃派發活動，向接種疫苗的市民派贈內含5盒快速抗原測試套裝的「抗疫愛心包」。（黃煦緻攝）

義工聯盟常務副主席苑榮彰表示，活動首階段將集中於在疫情相對嚴峻的屯門及沙田區，派發合共10,000份 「抗疫愛心包」。未來亦會考慮到其他疫情嚴重的區域派發，形容「邊度有需要就去邊度」。

拿到快測包的譚婆婆表示，家裏只有女兒跟她兩個人，因此目前家裏的快速檢測包仍足夠，加上女兒的公司有派檢測包供女兒做檢測。今次拿檢測包都是「攞多啲」以求安心。她補充，她已打兩針，平時出街都會去較少人的地方，不會與其他人碰面，亦會定期自行做檢測，「因為個女都緊張」。

此外，昨晚消防處宣布推出確診隔離熱線，截止今早（7日）8時已收逾4000宗個案，已將逾300宗個案交予抗疫巴士。出席是次活動的立法會議員周浩鼎表示，今早有居民向他反映熱線打得通，形容政府「行咗好嘅一步」。但認為應該「要再送多啲患者隔離」，尤其是風險較高的院舍長者。

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