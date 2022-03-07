商台DJ朱薰確診停工後現已康復即將復工　分享一招有效紓緩不適

第五波疫情持續，不少演藝人都先後確診，DJ朱薰今（7日）在IG宣布早前不幸染疫，在家休息後現已康復，一家四口安好，亦將於明天復工，著大家不用擔心，更表示「個人經驗瘋狂飲水係幫到手」。



育有囝囝tambaby及囡囡muig的商台DJ朱薰，今日在IG分享數張造型照大曬灰色冷衫，表示：「估唔到上次岀街都仲着到大冷衫，之後再可以岀街之時已經係可以着短袖。」原來她早前不幸確診，不過因為當時太多事心煩及需要安排，希望專心處理和休息，故未有公布消息。

朱薰：瘋狂飲水係幫到手

幸經過一輪休養後，她現已康復，「感冒完畢，見字飲水，個人經驗瘋狂飲水係幫到手💦」，又向一眾粉絲報平安：「一家上下大小亦安好🙏🏼大家唔駛擔心😉聽日仲做返節目𠻹喇~」最後她亦不忘為大家打氣：「宜家好似總有一個喺左近咁🥺 保重呀各位🙏🏼🙏🏼🙏🏼#StayPositive #TestNegative」

朱薰育有一子一女，一家四口感情非常好



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多位演藝界人士先後染疫

除朱薰之外，前港姐李美慧（Vivi）早前在社交網站貼出有兩條線的快速檢測結果相片宣布確診，並留言指「身體開始打仗」。她表示，自己已經很久沒有在街外或者餐廳除口罩飲食，估計是去完超級市場後，手機、銀包和衫未有消毒而染疫。李美慧又形容，一發現確診後已與囡囡分開住，不過囡囡其後亦被傳染。對於染疫後出現發燒、發冷、身體痛以及骨痛的病徵，她分享：「如果有確診的朋友仔，不要害怕！多飲檸檬熱水，橙，食得清淡，記得要瘋狂飲水！祝大家早日康復👍」

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另外張松枝於2月25日亦在Instagram表示自己快速測試呈陽性初步確診，並表示得知確診後雖然盡量避免與家人接觸，但太太和兒子仍然都被傳染。至上周四（3/3），他在社交網站報平安表示自己已經痊癒，兩次快速測試都只得一條線，亦表示家人同樣驗到陰性，形容自己一家的病情較為輕微，服用醫生開的藥幾日就能自行痊癒。

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