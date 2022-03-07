啟德花園、爵悅庭等25個屋邨及屋苑污水陽性　18萬名居民要做檢測

政府今（7日）表示，葵青區、黃大仙區、北區，荃灣區及大埔區多個範圍，包括荃灣爵悅庭、黃大仙啟德花園、大埔宏福苑等25個屋邨及屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日起陸續向約18萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過18萬個快速測試套裝，供自行檢測。



3月7日，部分污水呈陽性屋苑：



涉及地區及範圍：



葵青區：青逸軒、青宏苑、青雅苑、海悅花園、青泰苑、長發邨及青衣邨



黃大仙區：富強苑、啟德花園、黃大仙下邨及橫頭磡邨



北區：祥華邨



荃灣區：尚翠苑、立坊、名逸居、關門口村、楊屋村、東亞花園、荃昌中心、荃灣花園、豪輝花園、樂悠居及爵悅庭



大埔區：宏福苑及太和邨



▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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檢測陽性要致電24小時熱線

政府發言人提醒，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼

