梁萬年：目前最緊迫是減感染、減重症、減死亡　優先救治重點人群

第五波疫情持續，南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受新華社訪問時提到「三減少」與「四集中」，稱香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，並要分階段落實此目標，目前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」。

除認為可借鑒內地抗疫中「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」等「四集中」做法，對於社會關注的全民檢測安排，梁萬年稱全民檢測需要把握時機，例如用什麼方法、檢測出來的患者和密切接觸者如何管理都要加以考慮，作出周密安排。



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堅持動態清零總方針 梁萬年：選擇躺平 危害無窮

梁萬年指，香港疫情仍處快速上升期，屬於急性暴發流行期，短時間內讓大量人群感染，產生大量重症患者，嚴重擠兌醫療資源，危及城市運行的生命線，香港面臨無法正常運轉的危險，強調香港不能選擇躺平，如果躺平，危害無窮。

集中醫療資源 優先實現減感染、減重症、減死亡目標

梁萬年強調，香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，同時分階段落實這一目標，當前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標。

針對老人等重點人群 減少死亡案例

梁萬年強調，當前香港抗疫重點工作是減少重症死亡案例，尤其是針對老年人等重點人群，建議港府建立一套指標體系，評估哪些人容易轉成重症及時進行干預

借鑒內地「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」做法

同時，梁萬年認為可借鑒內地抗疫中「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」等「四集中」做法，將有限的資源用在「刀刃」上，對重症患者進行精準救治，先實現優先的戰略目標。

全民檢測需要把握時機作周密安排

梁萬年又指，全民檢測是一個系統性工程，需要把握時機，例如用什麼方法檢測、檢測出來的陽性患者和密切接觸者如何管理，都要加以考慮，作出周密安排。他有信心香港能實現動態清零的總體目標，但要充分預估需要多長時間。

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