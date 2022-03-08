消費券2022｜王學玲指收逾千個熱線查詢　如被盜用應報警補領餘額

首階段電子消費券5,000元將於4月發放，去年已登記的630萬名市民，可直接在原有支付平台領取，不可轉換平台。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，昨日熱線電話已收到約1,200個查詢，但涉及查詢參考編號以重新登記只佔200多個。她提醒，如被盜用消費券金額，建議報警處理，才能補領剩餘金額。



▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼

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王學玲在港台節目《千禧年代》表示，與去年消費券安排一樣，四個平台的用戶將於同一日收到消費券，其中八達通用戶分兩期發放，4月先派4,000元，最快5月底前合資格消費累積達4,000元，可於下個月的16日領取餘下1,000元，也沒有使用限制。 她指，如市民日後遺失八達通，被他人使用了消費券，政府無法知悉，建議市民報警處理，才能領取剩餘的消費券金額。

對於其他三個平台用戶需透過郵寄方式更改資料，她解釋因為時間關係，希望透過原本資料及系統，盡快發放第一階段的消費券，有見及Tap & Go、WeChat Pay HK及AlipayHK合共只有約1,000用戶的帳戶已失效，所佔人數不多，而八達通則涉及約5.7萬用戶，並在去年第一階段已設平台更新資料，故今次只是沿用原本系統及更新。

王學玲說，已加強熱線服務，昨日下午兩時起已處理約1,200個查詢，但大多數屬一般查詢，例如問及下月何時派發消費券、第二階段何時展開，昨日首4小時處理有關去年消費券登記參考編號查詢，則有200多個，正構思如何分流。

王學玲（右）表示，昨日熱線電話已收到約1,200個查詢，但涉及查詢參考編號以重新登記只佔200多個。

八達通上限仍是3000元 可隨時拍卡領取餘額

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒在同一節目表示，八達通的儲值額上限持續3,000元，如本身卡內有1,000元餘額，首階段派發時可先領取2,000元，再視乎餘額記錄領取剩餘款項，也沒有限制拍卡次數，市民可隨時拍卡直至首筆消費券用畢。

約5.7萬名八達通用戶已退回去年登記的八達通卡，當中1.7萬人改用樂悠卡。李玉兒指如用戶因退卡、遺失或壞卡，可到政府網站重新登記，並提醒涉及超過60萬人的樂悠卡用戶，如非已退卡，仍繼續持有去年已登記的八達通，因涉及人數太多，不鼓勵重新登記，相信兩周足以完成處理重新登記。

她又指，明白疫情下小商戶經營困難，故會延續豁免商戶讀卡器手續費，加上去年最多市民選用八達通領取，有信心下一階段仍可繼續參與。

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼

