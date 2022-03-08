消費券2022｜糖水店轉型賣三餸飯　促放寛社交措施才有轉機

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】新一輪一萬元消費券即將派發，首階段會在下月發放5,000元，有在旺角開設糖水店的負責人指出，去年消費券有助帶動生意額上升兩成，現時生意慘淡大跌九成，期望下月可以回升，但政府若維持嚴緊限聚令、限堂食令等，估計即使市民有錢到手，食肆都未必受惠，「好多人都係食完正餐先食糖水，但6點後就無得堂食，即係我唔使做啦。」糖水店為求生存，近日推售30元三餸飯逆境求生，反應良好，「就算生意差，都想盡量保留員工。」



旺角糖水店「初芋」負責人楊先生表示，去年在消費券帶動下，生意額上升兩成，但爆發第五波疫情後，3月生意「死死下」，營業額大跌九成。（蘇煒然攝）

去年今年生意如過山車

旺角糖水店「初芋」負責人楊先生表示，去年在消費券帶動下，生意額上升兩成，但爆發第五波疫情後，3月生意「死死下」，營業額大跌九成，期望4月發放新一輪消費券可以帶來好消息。

不過，楊先生憂慮，一旦疫情持續，社交距離措施未放寬，表列處所營業仍受限，即使派了5,000元都未敢樂觀。

限堂食令影響好大，好多人都係食完正餐先食糖水，但6點後就無得堂食，即係我唔使做啦。 「初芋」負責人楊先生

「除咗等政府幫，自己都要諗方法」

楊先生又指，現時糖水店除積極在網上外賣平台宣傳，還有逆境轉型，推售30元三餸飯盒，形容「平絕呢條街」，吸引不少打工仔光顧，「條街好多舖頭寧願閂埋門好過，但我哋求變啦，除咗等政府幫，自己都要諗方法，惟有攞得幾多得幾多，做生意總有起有跌，雖然跌左九生意，都想盡量保留員工。」

藥房：顧客買夠口罩及快速測試包就不會再買

疫情下不少市民在藥房搶購抗疫物資，在藥房負責人指出，去年消費券生意額未見轉好，因此對4月新消費券不抱期望，「唔好以為派發消費券我哋會好好景，啲人買口罩買快速測試包，買夠就唔會再買架啦，唔會用晒5000蚊去買呢啲嘢」，估計市民會花錢在奢侈品，多於藥房產品。

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