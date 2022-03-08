消費券2022｜4月派發化妝品及珠寶行業難受惠　零售業倡推遲發放

2022年電子消費券計劃首階段5,000元將於下月發放，香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（8日）相信，市民會優先用消費券購買日常用品及防疫用品，對售賣非日常用品商戶幫助不大，認為如要令整體零售業受惠，應該延遲發放。
▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼
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消費券令售賣日常用品商戶受惠 惟疫情對它們影響不大
謝邱安儀在港台節目《千禧年代》表示，如政府太早派發電子消費券，市民或把消費券花在日常必須食品及防疫用品，以應市民所急，對於日常生活類別的零售商有正面作用，但這類零售商在疫情下影響不大。
化妝品及珠寶鐘錶店需研優惠及推廣 吸引客戶稍遲消費
相反，她認為非日常用品的零售類別，例如化妝品、服裝、珠寶鐘錶等難受惠，認為消費券對整體零售數據幫助不大，倘希望全行得益，遲些派發會較好。即使第一期消費券限期延長，她認為視乎零售商有何優惠及推廣，吸引客戶稍遲才消費。
謝邱安儀：消費券未至於令零售業「起死回生」
謝邱安儀指出，去年派發消費券時，疫情已趨平穩，首輪派發時市民陷入瘋狂程度，其後已轉趨審慎消費，但建立消費氣氛。不過，她稱消費券只對某些月份有提振作用，但未至於令零售業「起死回生」。
政府將於下一階段引入新的消費券支付平台，謝邱安儀認為有助增加競爭性，期望減輕或豁免商戶的平台費用，減輕零售商的經濟負擔。
憂削業主減租意欲
政府原擬為期3個月至6個月的禁追租期限，修訂為3個月的「保護期」，並不會再按情况延長。謝邱安儀表示，最希望是透過立法令業主願意與商戶商討減租，擔心安排縮短至3個月，業主或漠視商戶所需。
她說，協會提倡商場業主根據營業額抽成免底租，而街舖業主則按生意額跌幅減租或至少減一半租，才是對行業及業主最公平做法。她又指，目前只有一間大地產商提供廣泛減租，但減幅未足以彌補零售額的損失。
▼2022年電子消費券計劃▼
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