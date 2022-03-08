私院抗疫｜山頂明德醫院為輕症病人門診　須先預約　不設住院

第五波疫情令公立醫院超負荷，早前有政協引述主管港澳事務的國務院副總理韓正質疑私家醫院不收新冠患者。明德國際醫院今日（8日）表示，醫院會為新冠輕症患者提供門診諮詢服務，病人可獲取基本藥物及醫療建議，但須先預約，到院後先作快速新冠檢測。連同明德國際醫院，目前至少有5間私院為確診病人診症，包括荃灣港安、養和醫院、中大醫院及港怡醫院。



明德國際醫院表示，門診部會為有呼吸道症狀的病人和新冠輕症病人提供支援，病人可接受醫生診症、獲取基本藥物和醫療建議，但診症前必須先預約（電話 2849 1500 ），並在到院後先作快速新冠檢測。

至少5間私院應允治療確診病人 包括山頂明德、養和、荃灣港安、中大醫院及港怡

連同明德國際醫院，目前至少有5間私院為確診病人診症，包括荃灣港安、養和醫院、中大醫院及港怡醫院。

▼3月3日 伊莉沙伯醫院急症室情況▼



將提高接收公院乳癌病人的數目

明德國際醫院指，一直有接收公院的轉介個案，過去由6間公院接收95個乳癌手術個案，並於近日疫情爆發期間與醫管局達成協議，將數目提升兩成，並會將一半的內外科病床預留予醫管局轉介的非新冠個案，會繼續與醫管局密切合作。

院方提到，由於醫院三成的人手因感染新型冠狀病毒或為新冠個案的密切接觸者而未能上班，現時服務受到限制。醫院已大幅度減少非緊急服務以及作出服務調整，以維持醫療服務和增加接收醫管局的轉介病人。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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設施所限未能收新冠病人入院

院方亦解釋，由於設施所限，醫院現時未能為新冠病人提供住院服務，院內沒有負壓房間，故專注於提升接收公院的轉介數目，照顧急需手術治療的癌症病人。

醫院亦正研究將部分病房將部分病房變成單向空氣流動。如要進一步為新冠病人提供住院服務，院方需要藥物和保護裝備的支持，因為新一批物資主要供給公院使用。