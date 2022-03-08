豪宅匯璽及新都城兩期等屋苑污水呈陽性　16萬名居民要自行檢測

政府今晚（8日）公布觀塘區、深水埗區、離島區、西貢區及屯門區多個範圍，包括深水埗南昌站上蓋海景豪宅匯璽、將軍澳新都城一期及二期、以及屯門龍門居等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日(９日)起陸續向約16萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過16萬個快速測試套裝，供自行檢測。

翻查資料顯示，部分屋邨座數早前已因污水樣本呈陽性被圍封強檢，包括觀塘秀茂坪邨秀賢樓及深水埗富昌邨富悅樓。



3月8日，部分污水呈陽性屋苑：



涉及地區及範圍：



觀塘區：秀茂坪邨



深水埗區：匯璽、匯璽II、匯璽III、富昌邨及榮昌邨



離島區：逸東（一）邨及逸東（二）邨



西貢區：景林邨、新都城一期及新都城二期



屯門區：龍門居



▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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政府發言人提醒，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

▼3月8日香港市況▼



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▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp

