疫情｜食環署三衞生督察檢測陽性　環保署向堆填區員工派防疫物資

新冠肺炎疫情持續嚴峻。食物環境衞生署今日（8日）表示，三名衞生督察分別於快速抗原測試及鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果呈陽性。他們在食環署位於花園街市政大廈2樓及8樓的辦事處上班，最後上班日期為昨日（7日）。

另外，環境保護署表示，正安排向逾1000名堆填區及廢物轉運站承辦商員工，派發共30,000個KN95口罩和30,000套快速抗原測試套裝，協助應對第五波疫情。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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食環署已按衞生防護中心指引為相關地方安排全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該大廈二樓的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）須暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今日下午稍後時間會逐步恢復服務。

進口商如欲前往食環署食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓的辦公室，該位置較早時已完成清潔消毒。

環境保護署今日表示，正安排向逾1000名堆填區及廢物轉運站承辦商的員工，派發KN95口罩和快速抗原測試套裝。（資料圖片）

環保署人員向廢物轉運站承辦商的代表派發口罩及快速抗原測試套裝。（政府新聞處圖片）

環境保護署今日則表示，正安排向逾1,000名堆填區及廢物轉運站承辦商的員工，派發共30,000個KN95口罩和30,000套快速抗原測試套裝，協助他們應對第五波疫情。環境保護署發言人表示，環保署感謝前線員工在這個非常時期一直緊守崗位，為香港的廢物管理及環境衞生作出貢獻，齊心抗疫。

環保署繼早前向使用堆填區和廢物轉運站的廢物收集車司機，以及堆填區和廢物轉運站承辦商的員工派發約15 000套快速抗原測試套裝後，再向前線員工積極提供支援，確保廢物管理這項重要的公共服務得以維持。