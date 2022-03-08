疫情｜食環署三衞生督察檢測陽性　環保署向堆填區員工派防疫物資

新冠肺炎疫情持續嚴峻。食物環境衞生署今日（8日）表示，三名衞生督察分別於快速抗原測試及鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果呈陽性。他們在食環署位於花園街市政大廈2樓及8樓的辦事處上班，最後上班日期為昨日（7日）。
另外，環境保護署表示，正安排向逾1000名堆填區及廢物轉運站承辦商員工，派發共30,000個KN95口罩和30,000套快速抗原測試套裝，協助應對第五波疫情。
▼3月5日 第五波疫情下的香港▼
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食環署已按衞生防護中心指引為相關地方安排全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該大廈二樓的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）須暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今日下午稍後時間會逐步恢復服務。
進口商如欲前往食環署食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓的辦公室，該位置較早時已完成清潔消毒。
環境保護署今日則表示，正安排向逾1,000名堆填區及廢物轉運站承辦商的員工，派發共30,000個KN95口罩和30,000套快速抗原測試套裝，協助他們應對第五波疫情。環境保護署發言人表示，環保署感謝前線員工在這個非常時期一直緊守崗位，為香港的廢物管理及環境衞生作出貢獻，齊心抗疫。
環保署繼早前向使用堆填區和廢物轉運站的廢物收集車司機，以及堆填區和廢物轉運站承辦商的員工派發約15 000套快速抗原測試套裝後，再向前線員工積極提供支援，確保廢物管理這項重要的公共服務得以維持。
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