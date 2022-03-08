伊利沙伯醫院將變第三間指定醫院　料集中接收500確診病人

第五波疫情持續蔓延，消息指，伊利沙伯醫院將會轉作指定醫院，專門收治新冠患者，為繼天水圍醫院及北大嶼山醫院後，第三間指定醫院。《香港01》早前亦接獲消息，醫管局爭取在3月中，將位於港島的律敦治醫院、東華三院馮堯敬醫院及位於將軍澳的靈實醫院，改為接收確診者的指定醫院，料連同伊利沙伯醫院，四間醫院可提供近一千五百張病床。



消息指，伊利沙伯醫院將會轉作第三間指定醫院，專門收治新冠患者，該院一直為九龍最主要的醫院，早前有前線醫護透露，重災區伊利沙伯醫院急症室，有近數百人等候入院。又有數十位患者離世後在病床上無人處理，導致無法安排新症上房。當伊利沙伯轉成指定醫院，將可集中接收九龍中聯網內新冠病人，包括該院及廣華醫院急症病房現存新冠病人，約涉500人。

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律敦治、馮堯敬及靈實亦料變指定醫院 最快本月中供千張床

繼早前已宣佈天水圍醫院及北大嶼山醫院變為專門接收確診者，提供400多張病床外。消息早前亦指，會爭取在未來一兩星期內，將位於港島的律敦治醫院、東華三院馮堯敬醫院及位於將軍澳的靈實醫院，改為接收確診者的指定醫院，律敦治可提供500床、馮堯敬醫院則有200床，加上病床數目待定的靈實醫院，料可提供近一千張病床。

醫管局研究在七個醫院聯網設立一間專門收治確診病人的指定醫院，集中收治病人不但可令醫療資源更有效運用，亦可排除院內病人交叉感染，相信可令運作變得更暢順及有效率，目標是增加二千張治療確診者的病床。現時仍有兩聯網正物色可行的指定醫院，但由於病床資源較緊絀，正研究可否在個別醫院撥出指定病房或樓層接收確診者的方案代替。