疫情｜增2.8萬宗累計52萬宗確診　快測平台首日14715宗有效呈報

疫情持續，本港今日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗，本港連日徘徊2萬多宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，「睇到似乎冇爆炸性上升」。



政府昨日（7日）推出自行呈報快速測試平台，歐家榮指出，截至昨日共收到17,236宗呈報，當中2,521宗為已登記個案或重複輸入個案，即14,715宗屬有效呈報，政府已向相關人士發出短訊要求提供身份證及快測棒照片核實，當中有2,018已完成呈報，政府會向患者及其家屬發出隔離令。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增28,475宗，當中9宗屬輸入個案，確診個案中3,472宗經醫管局呈報確診，2,051宗經公共衞生化驗所證實確診，私人化驗所有22,952宗。公共衞生化驗所昨日2051宗進行基因分析，沒有發現懷疑Delta個案，懷疑Omicron個案有1643宗，另有408宗正待分析或樣本病毒含量不足做基因分析。

歐家榮：睇到似乎冇爆炸性上升

歐家榮續指，本港約一周前，每日確診5萬多宗，維持數日，之後跌至3萬多宗，維持了2至3日。他指雖然連日錄得2萬多宗確診，仍需觀察，「但睇到似乎冇爆炸性上升，唔似2月尾3月頭每隔幾日個案數字就倍增」，他估計可能是市民配合社交距離措施，令疫情有少少回穩跡象。

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2,018完成呈報 已向患者及其家屬發檢疫隔離令

政府昨日推出自行呈報快測平台，昨傍晚6時至晚上11時59分，共收到17,236宗呈報，經身份證配對後，發現部份已在確診個案系統中，亦有些是重複輸入資料個案，減去上述的2,521宗後，有14,715宗屬有效呈報，即屬於新個案，未曾在確診名單中。

政府已向14,715宗個案發短訊，要求提供身份證明及快測陽性相片，截至凌晨當中有2,018已完成呈報，上載資料及核實，並已發出隔離令，向家居接觸發短訊，提供資料供當局出隔離令；其餘12,697宗等待上載資料，當上載文件及相片核實後，都會出隔離及檢疫令，相關程序完成後，會計入明日確診數字。

歐家榮又指出，市民在過去一周開始普遍使用快速測試，快測確診會納入監測系統，真實知道社區有多少個案，並將病人診斷後隔離。相信觀察多一兩日，就清楚知道究竟核酸加上快速測試，實際香港有多少宗個案，未來一周疫情走勢會明朗。

▼3月8日香港市況▼

