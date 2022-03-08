鮮肉供應恢復市民排隊買豬肉　肉檔：來價貴一成　半日已賣八成貨

受香港第五波疫情影響，上水屠房停運多日，香港鮮肉供應受影響。昨日清晨（7日）一批供港活豬經深圳來港，自2月25日起恢復供應的首批內地豬。



記者今早到屯門新墟街市觀察，早前因鮮肉供應短缺休業的豬肉檔已恢復營業，幾間位於戶外位置的檔口，更有人龍輪候買豬肉。有檔主表示，今日來貨價格始終較以往貴近一成，店內每斤零售價亦輕微上升3至5元，街市內平均每斤售約38元。不過未到中午，部份肉檔已賣出近七八成，「今朝個個都5舊水咁擺低（買），冇諗過清得幾快。」



有市民迫不及待購買新鮮豬骨煲湯，形容新鮮豬骨煲湯較「鮮味」，冰鮮豬肉難以代替。亦有市民近日改食其他肉類，「食唔到豬肉嗰陣，諗起就會想食。」



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肉檔檔主︰今朝個個都5舊水咁擺低

自2月底開始停業的豬肉檔檔主劉先生，今終於重新「啟市」。劉表示，以往本地豬肉來貨2,600元一擔，今日則要2,900元，比以往貴了約一成，因此零售價都要跟隨調整，標價時每斤較以往加3至5元。劉說，即使價格提高，但一個早上已經賣出近八成豬肉，他一邊清理店舖一邊說︰「今朝個個都5舊水咁擺低，冇諗過清得幾快。」

劉又補充，今日店內梅頭每斤售103元、煲湯用豬骨約每斤90多元。他說，店內的豬肉全部來自上水屠房，2月底屠房人手開始緊張，豬肉供應不足，間接令全部商家都要「競爭」，成本高且提高標價，「寧願全部人一齊停一停，好過唔夠人手劏豬，啲豬得一千隻咁個個搶，又要賣得貴。」他指，2月宣佈停止供應活豬那天，曾聞同行一塊五花腩索價140元。

市民陳先生︰新鮮豬骨煲湯味道會較鮮味

買了豬骨打算今晚煲湯的陳先生稱，近日豬肉檔都關門，今日終於可買豬骨煲湯，認為新鮮豬骨的味道會較鮮味。他說，感覺整個街市的豬肉價格及供應量跟平日差不多，沒有特別漲價，約每斤36至38多元，供應量恢復得跟以往一樣。

市民黃小姐今日到豬肉店買絞肉，打算今晚煲粥，對於近日豬肉一度停供應，「有時想食豬肉嘅時候食唔到囉。」她說，用新鮮豬肉煲粥，感覺味道會比較突出，較少使用冰鮮豬肉做菜。一位豬肉檔店員工也指，自己近兩個星期，都不知買甚麽食材，想煮炒肉片、蒸肉餅都無辦法。