鮮魚行退休校長梁紀昌染疫　已打三針　一周康復　形容似普通感冒

長者在第五波疫情的處於高危群組，年屆67歲且有長期病患的鮮魚行學校退休校長梁紀昌及其夫人亦不幸感染新冠病毒。梁紀昌坦言，曾打三針科興疫苗，染疫時間曾經有高燒到39度，亦有咳嗽，但翌日退燒後症狀輕微，覺得與普通感冒無異。



67歲的鮮魚行學校退休校長梁紀昌，感染新冠病毒。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

一度39度高燒 翌日退燒病情輕微

梁紀昌今日（8日）接受商台訪問時表示，太太和他先後分別在上月26日及本月1日驗出陽性，昨日及今日連續兩日快測陰性。他形容，發病的頭一日最辛苦，一度發燒至39度，更出現頭痛、咳嗽等症狀，但幸好第二日便已退燒，亦無頭痛症狀，只是仍有少量痰及咳嗽。

他已經接種三針科興，他形容病情較輕微，就像普通感冒。而太太亦接種兩針復必泰，病情同樣較輕。因此自己中招後，太太仍能照顧他。

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政府熱線無人接聽 靠朋友支援

梁紀昌及太太中招後，曾嘗試撥打政府熱線，惟打了十幾次電話都無人接聽。只能靠朋友支援及自己服藥。

他表示，當時是退燒藥及連花清瘟膠囊「隔住食」，飲暖檸檬水以保持喉嚨濕潤，又用鹽水漱口紓緩喉嚨不適，並稱「本來咳得好辛苦，漱口後就舒服好多」。