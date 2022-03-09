林鄭推四招護老　未爆疫院舍優先採閉環管理　3.18前至少打一針

本港疫情持續嚴峻，安老院舍更成重災區。特首林鄭月娥今日（9日）宣布，將採取四招保護染疫長者，包括盡快設立更多長者隔離及暫托設施；未爆疫的院舍優先採取閉環管理，並爭取在3月18日前為全港千多間院舍的院友接種首針疫苗；加強支援長者居家隔離；以及增購抗新冠口服藥。



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盡快設立更多長者隔離及暫托設施

第五波疫情長者死亡個案大增，林鄭月娥公布四招針對長者支援，包括盡快設立更多長者隔離及暫托設施，預留給病徵輕微或已趨穩定的年長患者，並提供醫護監察，以防長者病情惡化。

她指，有關設施將由社署營運，除了已投入服務、提供逾千張病床的亞洲博覽館，以及兩個經改裝的彩榮路體育館及石硤尾體育館，並會分階段啟用位於啟德郵輪碼頭1200張隔離病床，另有7個室內體育館可改裝成新的隔離設施。不過，她指暫托中心欠缺足夠醫護及照顧員，故已要求私家醫院協助，至少有兩間私院招募退休醫護承辦室內體育館的暫托中心；並在招聘照顧員上雙軌並進，增加誘因在本地招聘及從內地輸入。

林鄭月娥公布四招針對長者支援，包括盡快設立更多長者隔離及暫托設施。（廖雁雄攝）

未爆疫院舍優先採閉環管理 3.18前為長者打第一針

第二是加強支援安老及殘疾人士院舍。林鄭表示，部份院舍將推行閉環管理，為照顧員安排專用酒店及專車，以免把病毒帶回老人院，首批展開閉環管理是未爆疫的院舍，並會為院舍提供足夠防疫物資及口罩，爭取在兩周內（即3月18日前）為全港千多間院舍院友接種首針疫苗。

加強支援長者居家隔離、增購口服藥

第三是支援無病徵或病徵輕微的長者在居家隔離。林鄭表示，將提供更豐富的物資包，包括快速檢測包、中成藥、溫度計及健康手冊等，由專人主動致電查詢身體情況、作臨床評估或遙距診症，並提供專用醫療熱線。如需醫生診治，他們會優先獲17間指定診所名額，預先預約專車到指家診所，一旦情況惡化，會即時安排入院治療。

最後在防治重症藥物方面，林鄭表示醫管局已成功購入足夠的兩款抗新冠口服藥，一款已在使用，另一款將於下周抵港，感謝兩間藥廠爭取藥物早日送港。

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