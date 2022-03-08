01獨家｜匿名前線主管向林鄭陳情　家居患者八成欠手環檢測包支援

第五波疫情超過50萬人確診，數十萬患者和密切接觸者，要在家隔離或檢疫。政府會安排派發電子手環、檢測包和所需物資，但不少人直至康復都未收到。

一位負責抗疫的前線主管，透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露當局派發電子手環和物資的進度嚴重落後，每日只能向5,000至6,000個家庭派發，僅為需要派量的兩成，即八成患者欠支援。該主管亦直斥欠缺能統領全局的人，不同政府部門各自執行抗議政策，運作零散，更有部門不熱心，令市民的不滿情緒不斷累積。

政府資訊科技總監辦公室發言人指，物資包派發順利，周一有2.8萬人收到。



一名不願具名的前線抗疫主管，透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露八成在家隔離的患者欠支援。（香港01記者攝）

2月初實行在家隔離 患者隔十日仍未收到物資

政府在2月8日推行「居安抗疫」計劃，根據家庭環境、風險程度和身體狀況，輕症患者可以在家隔離。政府資科辦會安排工作人員，向在家隔離或檢疫的人士派發電子手環及安裝「居安抗疫」手機app，期間需要核對患者的身份證、地址、居住人數等資料。

不過隨着患者數量幾何級增加，有過十萬計的確診者或快速測試陽性的患者在家隔離，有不少患者表示，發病一個星期後、甚至康復快測轉為陰性後，才收到電子手環和物資。

每日只能向最多6000個家庭派發手帶

一名不願具名、負責抗疫的前線主管，向《香港01》透露，每日只能向5,000至6,000個家庭派發，但連日來每日均新增數萬人確診，需要電子手環的人士不斷累積，派發進度嚴重落後，每日僅派出需要派發量的五分一。

該主管認為，目前欠缺運送電子手環和物資的人手，建議政府招募工作人員或義工，協助分發物資及電子手環的工作。

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公開信直斥欠全局統領 有部門毫不熱心

該主管透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，表示現時欠缺物資運送人手，希望向各區民政事務處、非政府組織、甚至內地借人。

該主管質疑林鄭為何一直無法知悉各種問題，直斥目前欠缺能統領全局的人，很多政策由不同部門執行，運作零散，更有部門毫不熱心。而公眾的不滿情緒正不斷累積，政府必須用具體措施回應。

資科辦：物資派發順利 周一有2.8萬人收到

資科辦發言人表示，資科辦按衞生防護中心的指示，向尚待入院或隔離設施的確診人士及其同住人士派發物資包，讓有關人士在等候期間能得到抗疫物資及相關支援。物資包的派發工作大致順利，以周一（3月7日）為例，資科辦已向接近2.8萬名人士派發物資包，會繼續通過不同渠道，向有需要的市民派發物資包。

抗疫前線主管透露每日物資包能力，是以家庭為單位，與資科辦以個人為單位的統計不同。資科辦亦未有回應，仍有多少患者及密切接觸者，未收到電子手環和物資。

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公開信全文翻譯：



尊敬的行政長官：

疫情大流行之下，我們深切明白無法全面滿足各項迅速增長的需求。然而，我致函向你匯報，是想懇請你能夠接納其他人伸出的援手，包括內地當局、不同的非政府組織（NGO）和一眾區議員。

根據「居安抗疫」隔離政策，政府希望通過發放電子手環和快速檢測包，為市民提供最低限度的援助。但你有沒有獲悉真實的情況？政府資訊科技總監辦公室（OGCIO），每天真實只能處理5,000至6,000個家庭。這意味着只有五分之一檢測呈陽性人士，得到此項援助。

倘若快速檢測包不敷應用，我們能否要求內地當局送來更多呢？如果欠缺運送人手，我們能否請求各區民政事務處和非政府組織提供協助呢？我認為，數據私隱等限制在當下危急之際，已經不合時宜，應該馬上容許，諸如患者地址、患者住戶數目等基本資料，可盡早分享給所有能夠提供援手的志願組織。我更深信，若然我們提出請求，內地派來的工作代表們，肯定會無私地提供幫助。

深深理解需要時間去處理眾多源自灰心地帶的不同問題，然而，眼前最為十萬火急的要務是，盡快拯救患者！因為目前治療配套明顯不足。至於隔離設施亦同樣匱乏。我認為，特區政府必須投入更大力度去糾正上述問題。

為何你一直無法知悉上述各項問題呢？我認為，是由於欠缺一個統領全局，並認真有序地實時監測各項變化的「大流行疫情委員會」。事實上，許多政策是對的，但由不同部門去執行，結果不是運作上零零散散，就是個別部門顯得毫不熱心。

公眾的不滿情緒是會累積起來，政府必須以具體措施回應，讓老百姓感受到政府是真心真意關懷他們。謝謝。

一位熟悉防疫運作的前線人員

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