1.3%院舍院友染疫亡　業界憂一半院友感染　疫苗接種率可升至六成

第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。

惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。



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逾半死亡個案死者居於院舍 1.3%院友染疫亡

據社會福利署的數字，截至去年12月31日，全港資助及非資助的安老院舍宿位共約7.5萬個。比對衞生署公布的數字，第五波疫情至今，已有1.6萬名安老院舍院友染疫，約佔整體安老院舍院友數字約21%。

而殘疾院舍方面，全港現時約有1.8萬個院友。第五波疫情至今，當局公布共4,800名殘疾院舍院友染疫，約佔整體殘疾院舍院友約26%。

今年2月有安老院舍爆發疫情，需要撤離。（資料圖片）

當局亦公布，第五波疫情至今，累計共有2,365宗死亡個案，當中至少1,224宗的死亡個案，死者是安老院舍或殘疾院舍院友。

以此估算，安老院舍及殘疾院舍院友的死亡人數或已佔整體逾1.3%，即每一百位院友，就有一位因為新冠肺炎病逝。

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有院舍3/4院友染疫 李輝估計整體染疫率或達五成

香港安老服務協會執委李輝認為，上述數字未能反映現實，她相信過去有不少院友快測陽性，但未及呈報，相信全港安老院舍院友染疫的數字遠超兩成，甚或逾半數已染疫。

她舉例。有間共有180名院友的院舍，共138名院友快測陽性，另有42名員工染疫。她坦言對當局公布的數字有疑問，並稱較認同港大研究提出的全港累計感染人數已達184萬人。

安老服務協會委員李輝指，當局數字未反映現實，相信院友染疫的數字遠超2成，甚或已逾半數的安老院舍院友已染疫。（資料圖片／鄭子峰攝）

疫苗接種率可升至六成

李又提到，第五波疫情來勢洶洶，接種疫苗的院友較第五波疫情前增幅達20%，而她營運的8間院舍，最高接種率可達82%、最低接種率則為45%，她相信整體安老院舍院友的接種疫苗率將可達到55%至60%。

▼不少安老院舍出現確診個案▼

