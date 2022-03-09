1400院舍院友染疫亡　政府低執行力　護老4招難救命：恐多千人亡

行政長官林鄭月娥在首場「高層次疫情記者會」抛出方案拯救兩大第五波重災區：院舍及公院，圖實現減死亡、減重症及減感染目標，重點保護長者。不過，現時全港近9成安老院已爆疫，26%、約1.9萬名院友染疫，綜合院舍業界、前線中層人士及醫學界分析林鄭8招是「有好過無」，減死亡目標難實現：「平均每日多200幾院友中招，確診後死亡率超過7%，拖多2星期，加埋社區好多長者染疫，悲觀諗可能多1000長者離世。」

當中，有安老業界指，要求院舍員工閉環管理，實際運作有困難，亦僅對100多間未爆疫院舍有幫助，而3月18日前完成全港1,000多間院舍院友百分百接種方案，在現有外展接種人手下，若不想設法「求才」難如願，籲增設長者隔離設施及暫託中心措施要快，將公院轉指定醫院也要夠多夠快。



▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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林鄭月娥在記者會提出，專門為長者而設的社區隔離及暫託中心即將啟用，分別位於啟德郵輪碼頭、7個體育館及亞博館；同時，政府也加強支援安老院舍以及殘疾人士院舍，包括為部分院舍提供閉環管理，為護理員者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備；同時爭取以3月18日為目標，為所有院舍長者完成接種第一針疫苗；長者在家隔離方面，政府會加強支援，提供藥物包括檢測包及中藥。

勞福局：盡力把受感染和沒受到感染院舍員工與院友分隔

勞工及福利局之後亦補充，當院舍出現疫情，會盡力把受感染和沒有受到感染的院舍員工及院友分隔，例如把來自不同院舍的確診長者遷移到特定隔離設施集中照顧，減低其他院舍員工及長者受感染機會，而在更多社區隔離及暫託設施投入服務前，院舍需要盡量實施「閉環管理」，提供分隔的空間供員工休息或沒有受感染的院友居住。該局又指，政府明白一些院舍受到空間局限難以進行「閉環管理」，因此，當局會協助機構設立臨時設施照顧確診院友，如改裝貨櫃成為照顧確診或被隔離院友的前線員工休息間。

約1.9萬院友染疫 1400人死亡 佔全港院友1.8%

不過，第五波疫情下院舍爆疫嚴峻，最新數據顯示，全港約800間院舍中，有710間曾現個案，約7.5萬名院友中，約1.9萬名院友染疫，當中1,400人死亡，死亡率約1.8%，遠高於本港平均死亡率的0.46%。

只得院舍員工閉環管理為「新招」 人不夠地不夠恐難執行

綜合院舍業界、前線中層人士及醫學界人士形容，林鄭月娥今日公的4項針對院舍措施，只有為未爆疫院舍員工實施閉環管理為「全新招數」，增設長者隔離設施及暫託中心、3月18日前打首針及派檢測包早已推出。當中，唯一新的「閉環管理」，有業界指，除非院舍環境理想及人手充足，否則大部份院舍難以實施閉環管理，亦可能有家人要照顧的員工索性離職，故需要政府提供龐大的人力及地方支援。

至於救公院4招，包括將伊利沙伯醫院改為救治新冠患者指定醫院；盡快將其餘公院整體一半的普通病床、復康、急症病床改為接收新冠病人；請求中央派內地醫療團隊支援香港，提供更多醫療人手，提升救治重症病人能力；以及爭取中央援建的落馬洲河套區應急醫院4月分階段投入服務。

救公院4招比護老4招有效 減死亡需政府一改低執行力往績

有院舍中高管理層人士及醫學界人士覺得，此4招比「護老」4招有效，加速改公院作指定醫院，可讓社區及院舍確診長者加快撤離染疫地，但能否成功，且看政府能否一改過去兩個多月來的低執行力往績：「依家平均每日多200幾院友中招，確診院友死亡率超過7%，拖多2星期，加埋社區本身好多長者染疫，悲觀諗可能再多1000長者離世。」