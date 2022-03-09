全民檢測｜非優先工作　籌備不會停　林鄭：研啟動時機達最佳效果

政府早前宣布將返動全民強制檢測，社區關注何時啟動，行政長官林鄭月娥今早（9日）主持首日政府高層次每日記者會時稱，全民檢測仍在規劃中，但非優先工作，需要時間細化處理，並需考慮物資、人手調配及時間配合等各因素以達到最佳效果。

林鄭月娥補充，如確實執行全民檢測將會限制人流，但金融、交通及電力等服務繼續運作，市民基本日常生活保持，市民不需擔心全民檢測帶來生活困擾，現在亦毋需做不必要行動。

林鄭月娥指，内地專家小組組長梁萬年亦認為全民檢測肯定有效，但港府要在執行細節再考量，不會「為做而做」：「唔會因為行政長官講咗，為咁要交呢條單勉強去做。」



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以全民檢測知悉全港感染情況已不需要 惟可「一次清」切斷傳播鏈

林鄭月娥稱全民檢測仍在規劃中，非優先工作，何時啟動要視乎疫情及時機，怎樣能達至最佳效果，需要時間細化工序，確保人手、地點、資源及物資能準時到位。她稱，若要透過全民檢測知道全港感染情況，目前已經不需要，因為現時已一百幾十萬民市民每日透過快速測試及申報機制，已算「幾好」掌握到現時香港情況。

她續，全民檢測另一效果是為了「一次清」，將患者抽出來去隔離，切斷傳播鍊，令香港可結束疫情或走出情況：「即係做一次唔夠，（做）兩次、兩次唔夠三次。」。她提到第五波疫情來得猛烈，亦希望走得快。上一波在2020年11月底發生，一直到2021年4月底完，頭尾五個月，有處所被關了5個月；今次1月7日開始關閉處所，希望早過第四波時間結束。若在此目標下，全民檢測則有此成果，清一波後，讓患者去隔離。

她稱，綜合考慮後，工作規模大，需要時間去細化處理。若無足夠空間動員人手、物資已無可能做到。她稱，工作仍在進行，但非優先工作，會考慮及聽專家意見。

將有限度地限制人流 海外經驗容許市民在特定時段離家買必需品

她又指，若確實執行時，將有限度地限制人流，令市民未有結果前不要到處走，但她強調社會要保持運作，特定行業，如金融業、公共交通、電力，及大量要執行抗疫工作的人員要。同時，市民日常生活需要亦重要，她指，按新加坡及澳洲墨爾本經驗，都容許市民在特定時段及次數離家可買必需品。她希望市民不需焦慮，驚慌搶購物品。政府每日會公布海陸空鐵路入口物品，現時已足夠。

檢測時機好重要，為達預期效果不會為做而做，亦唔會因為行政長官講咗，為要交呢條單勉強去做。 行政長官林鄭月娥

林鄭稱梁萬年肯定全民檢測 惟不會「為做而做」

她認同梁萬年對全民檢測的肯定，又稱香港過去兩年多做了大量檢測，達到早發現、早隔離、早治療，但檢測時機很重要，為達預期效果不會「為做而做」：「唔會因為行政長官講咗，為咁要交呢條單勉強去做。」

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