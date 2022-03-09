少女傾慕年長十年補習男師　代保管真槍兼參與殺人計劃　囚6年半

少女在網上認識比她年長10年的補習男教師，二人曾一同玩Wargame野戰遊戲，並曾在荒廢的校舍內性交。惟男方卻指示少女為他保管真槍，後更指示她與其他人為他實行殺人計劃。少女早前認藏槍等罪，案件今(9日)在高等去院判刑，法官指少女案發時對男老師有愛意，受愛情蒙蔽，惟男老師卻趁機「攞著數」，利用她替作出不法的行為，考慮到女被告及早認罪和擔任控方證人，判她監禁6年半。



女被告翟詠詩，21歲，承認一項無牌管有槍械罪，指她於2018年12月在沙田住所，無牌管有兩支手槍和450發子彈，以及於2019年1月1日，在住所無牌管有一支手槍和49發子彈。

案發時只有17至18歲

辯方律師求情時指，翟在案發時只有17至18歲，並受到同案被告蘇翰韜(31歲)所操控，她已感後悔，並在蘇的案件中作控方證人，最終令蘇入罪。而翟在還柙期間應考文憑試，並會於今年重考其中兩科。

官指案發時受愛情蒙蔽

法官判刑時指，翟在案發時受愛情蒙蔽。她在網上結織較她年長約10年的蘇翰韜後，對蘇有愛意，惟兩人只是有性關係伴侶 (Sex Partner)，並非情侶。兩人第一次發生性行為的地點，更只是一間廢棄的學校。蘇趁機「攞著數」，利用翟替他進行不法的事，例如要翟為他保管槍械，以避免他遭警方追查，這顯示翟當時不成熟。

補習男教師明日判刑

法官考慮到案中涉案手槍和彈藥的數量，和手槍曾被使用等，因翟及早認罪和擔任控方證人，最終判處她監入獄6年6個月。

而任職補習老師蘇翰韜（31歲），日前被陪審團裁定串謀謀殺男子林靖峰，和串謀無牌管有槍械及彈藥罪成，他將於明天接受判刑。

案件編號：HCCC243、331/2020