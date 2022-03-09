緊急警示｜1.5億元系統傍晚「首響」　如空襲警報般提醒勿往伊院

疫情大爆發，政府不時推出新措施，惟信息雜亂。《香港01》今早報道商經局轄下的通訊局，於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」後從未使用，當局今日傍晚近6時隨即首次發緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院今起轉為定點醫院，提醒市民切勿前往急症室求醫。



（香港01記者截圖）

手機突傳急促及連續提示聲 中英版本「緊急警示」一併收

今日傍晚近6時，大批香港市民智能手機突然傳出急促及連續的提示聲，或有數次較長時間的震動，情況相當突然，不少市民驚呼以為是空襲警報。

細看訊息，才得悉是政府分別以中文及英文發出「緊急警示」，提醒市民伊利沙伯醫院將於3月9日、即今天起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠病人及有生命危險的緊急病人為主，呼籲其他人士請勿前往。

（香港01記者截圖）

部份手機型號不支援 蘋果機要更新至iOS 14

不過，部份市民手機型號或系統版本未能支援有關緊急警示，亦有個別手機型號需更新作業系統版本，如SAMSUNG的 Galaxy Note20 5G及Galaxy Z Flip等，需更新至 Android 11或以上，但部分則沒有相關要求，有個別品牌 Android 系統機只是 Android 8版本，剛才亦能收到緊急警示，而Apple手機則需更新至iOS 14或以上，方可接獲政府「轟炸」。詳情可參照通訊辦網站。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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01早上報道從未「響機」 下午即發「首響」

《香港01》今日報道，疫情爆發以來大批患者留家等衞生署通知，疫情消息四方八面而來，不少市民無所適從，而政府耗資1.5億元、於2020年11月26日推出「緊急警示系統」卻從未曾被使用。政府網頁指出，該系統用於極端天氣、嚴重公共安全和衞生事故等緊急情況。

設「極度緊急警示」和「緊急警示」兩級別

系統將通過流動網絡向用戶發出具迫切性的訊息，屆時手機將發出長約10秒的聲響與振動提示。網頁更指，訊息設有兩個警示級別，分別為「極度緊急警示」和「緊急警示」，當局將按嚴重程度設定級別。

通訊辦。（資料圖片）

通訊辦日前回應《香港01》查詢，稱該系統可在緊急情況，向流動電話用戶發送有迫切時限的重要公告及訊息，成本約為1.5億元。當中包括政府和流動網絡營辦商購買設備、安裝及營運的開支。局方當時亦承認，政府暫時未使用過該系統發放訊息。