童樂居案｜保兒會委資深政務官周舜宜任高級副總幹事　推動變革

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生虐兒案，至今累計26人被捕，涉及受害兒童增至40人。香港保護兒童會執行委員會1月26日公布接納總幹事蔡蘇淑賢請辭，並推出一系列改革措施。該會今日（9日）宣布，委任周舜宜為高級副總幹事（管理革新），即日履新。有關職位是全新設立，保兒會形容是機構革新計劃重點舉措之一，周專責推動重塑機構文化以提升兒童的照顧。

周舜宜在政府服務超過25年，保兒會指其主要工作是推動機構變革，落實各項改革建議，同時加強內部管控、人力資源管理、保障兒童福祉及處理內部舉報及投訴。



香港保護兒童會宣布委任周舜宜為高級副總幹事（管理革新），即日履新，該會指有關職位全新設立，是革新計劃重點舉措之一，專責推動重塑機構文化以提升兒的照顧 。

周舜宜獲委任前在保兒會任義務工作約1個月

保兒會指，周舜宜是資深政務官，在政府服務超過25年，擁有豐富的行政管理 及相關 經驗，其中一項主要工作是推動機構變革，落實各項改革建議，同時加強內部管控、人力資源管理、保障兒童福 祉 及處理內部舉報及投訴。

接受委任前，周舜宜已在保兒會擔任義務工作，她表示過去一個月有機會透過義務工作深入了解保護兒童會，熱切期待參與重塑保護兒童會的未來。

執行委員會主席夏穆：有助強化管理骨幹 帶領變革維新

保護兒童會執行委員會主席夏穆表示，周舜宜為保護兒童會掌舵，有助強化管理骨幹，帶領保護兒童會變革維新。

曾任勞福局政務助埋及聯合國兒童基金會香港委員會總幹事

周舜宜在社會福利保障及勞工事務方面有經驗，2007至2008 年間擔任勞工及福利局政務助埋，加入政府前曾於世界宣明會工作，離開政府後則曾任聯合國兒童基金會香港委員會總幹事。

▼保護兒童會執行委員會及獨立檢討委員會1月26日交代調查報告▼

