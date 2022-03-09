衞健委專家組長梁萬年與組員親身到順天邨「圍封強檢」現場視察

由國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授率領的內地專家團部分成員，今日（9日）視察觀塘順天邨「圍封強檢」現場，了解政府的圍封及強制檢測工作。



房屋委員會表示，運輸及房屋局局長陳帆和運輸及房屋局常任秘書長（房屋）兼房屋署署長王天予，今早陪同部分專家團成員視察順天邨，並向梁萬年教授及專家團成員講解在公共屋邨執行「圍封強檢」的工作及措施，包括向受檢人士派發由中央人民政府捐贈的抗疫中成藥，以及快速抗原測試套裝，協助他們抗疫。

房委會表示，完成強制檢測行動後，房屋署會協助安排運送確診者到社區隔離設施；專家團亦獲悉公共屋邨在抗疫方面的工作，包括加強消毒及清潔公共地方。自今年1月開始，房屋署就政府在公共屋邨指明「受限區域」作出限制與檢測宣告，已在逾40個公共屋邨近70座大廈協調各政府部門執行圍封行動，為超過117,000名居民安排強制檢測。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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教育局與差餉物業估價署合力負責美孚新邨圍封檢測

另外，教育局表示，抗疫團隊這兩天再次執行任務，與差餉物業估價署人員一起完成在美孚新邨第三期百老匯街80至82號及84至86號進行的圍封強檢行動，共發現52宗初步陽性檢測個案，交由衞生署衞生防護中心安排跟進。

局方稱，在行動期間，兩個部門人員一直保持緊密溝通，並與警隊和檢測承辦商合作無間，順利完成各項工作，包括擬定圍封範圍和居民的行走路線，以及處理行動數據和跟進初步確診個案等；團隊亦負責採購、運送及分發物資予居民，包括食物及快速抗原測試包，還有中央政府贈送的「連花清瘟膠囊」，很多居民都説中成藥十分合用，並表達謝意。

教育局局長楊潤雄在Facebook撰文，引述隊員表示，圍封工作得到整體住戶的理解、支持和配合，有些居民更向團隊致意，例如報以點頭微笑，或説一句「謝謝」、「你們辛苦了」。