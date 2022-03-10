髮型屋今重開理髮師做唔停　市民排隊剪髮批應禁堂食非「停飛髮」

早前因疫情關係停業28天的髮型屋今（10日）獲准重開，進入處所的人需要使用疫苗通行證及使用安心出行。有排隊等候剪髮的市民質疑政府調整政策的成效，直言「兩個人坐低除口罩食飯仲危險」。



記者今早十一時到QB House黃埔AEON店視察，現場有八名市民排隊等候，未見人龍。據信號燈的「紅燈」提示，等候時間約是15分鐘以上。市民依法掃「安心出行」二維碼進內，惟店內沒有職員檢查。場內理髮師「做唔停手」，雖未見長長人龍，但客人也是接踵而至。有市民見到要排隊等候便即時離開。

排隊等候剪髮的彭先生指，自己已數月未剪髮，得悉理髮店今日獲准重開，便光顧在附近的快速剪髮店。彭直言：「食肆又唔禁（堂食），兩個人坐低除口罩食飯仲危險啦。」他質疑政府調整政策的作用，又指「我都唔明髮型師企喺我後面（剪髮）有咩問題。」髮型屋停業期間，他從未打算預約上門剪髮服務。

原本打算約上門剪髮的梁先生特意到快剪店剪髮，他表示自己早已搜尋了上門剪髮的資訊，得知髮型屋重開便取消了上門剪髮的念頭。但他看見要排隊等候便卻步。他說：「政府因應時勢調整政策，但我懷疑係咪為咗全民檢測先停哂啲舖。」他續指，作為男士，「飛髮好緊要」，但排隊等候須時，因此離場。

前日（8日）政府宣布「考慮市民對相關服務有實際需要」，准許理髮店今日重開。惟須全面實施疫苗通行證，進入者須至少接種一劑新冠疫苗，以及使用安心出行，場內工作人員及顧客亦須全程佩戴口罩。至於餐飲業務處所及受規例規管的表列處所，現行社交距離措施則延長兩周。至於其餘社交距離措施，如口罩令和公眾地方二人限聚令則會維持。