髮型屋重開在即　負責人嘆停業損失約13萬　業界批政府彈出又彈入

本港疫情嚴峻，政府上月大幅度收緊防疫措施，理髮屋及髮型屋亦無一倖免，需要關閉至4月20日，但昨日（8日）政府再度公布，考慮市民有實際需求，髮型屋及理髮屋可於明天（10日）起重開，有髮型屋老闆表示停業間約損失13萬元，不少髮型師為求生計轉行打散工，指政府安排太倉卒，令部份業界人士暫未能歸隊。亦有業界聲音形容政府「彈出又彈入」，欠缺長遠規劃，即使有防疫時間表，但又會突然改動。



政府上月大幅收緊防疫措施，髮型屋和理髮店被納入表列處所需要關閉至4月20日，但昨日（8日）政府公布，髮型屋將於明天（10）起可重開，但須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處髮型屋人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客同時必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩，至於其他表列處所則必須繼續停止營運。

髮型師拆賬變零收入 理髮界現「走佬潮」

位於尖沙咀寶華商業大廈的AVANI SALON的一眾員工，正為明日髮型屋重開做好準備。髮型屋於2月10時開始停業至明天起可以重開，剛滿一個月，老闆陳先生表示，明天會有9至12個客人來剪頭髮，店內會做好人流管制，只接待已預約的客人。

陳老闆接受訪問時指，停業期間約虧損12至13萬元，唯一收入來源為出售髮型產品，陳先生除了繳付舖租、水費及電費等雜費外，仍如常支付員工底薪。（黎倩婷攝）

陳老闆接受訪問時指，停業期間約虧損12至13萬元，店舖在過去一個月中，唯一收入來源為出售髮型產品，陳先生除了繳付舖租、水費及電費等雜費外，仍如常支付員工底薪。陳先生認為，員工都各自有家庭需要養活，故難以狠心「斷糧」或要求他們放無薪假，故仍自掏腰包為他們支付底薪。另外，陳先生指店舖有5名員工，在第六輪補助中預計可獲5萬元的津貼，「雖然夠交租，但都唔夠出糧畀員工」。

各行各業都面臨不同困境，陳先生指這次的停業危機，令不少同行感到十分徬徨無助，因為理髮師大多以拆賬形式工作，停業等同零收入，故留意到不少行家轉行至外賣、運輸及司機等行業維生。對於理髮界現「走佬潮」，陳先生表示非常痛心，他認為每名理髮師都付出很多時間和心血接受培訓，人才是他們整個行業最核心的資源，一般要學習數年才可為客人落刀剪髮，現時業界面對大量人才流失，故他呼籲髮型屋老闆應盡力留住員工，「好多行家都願意，將聖誕同新年賺到嗰啲，盡量彌補畀員工」。

傳3月底或全民禁足 陳老闆：有得做就做住先

對於外界傳聞3月底將會實行全民禁足，髮型屋或短期內面臨兩次停業，陳老闆形容此舉對業界「很傷」，故目前可重開一段時間，便「有得做就做住先」。陳老闆本來預計，髮型屋會在全民禁足後才公布可重開，現時只盼望檢測過程不要拖得太長，免得髮型屋老闆將已離職的髮型師召回來後，不久又長期停工。

陳老闆認為，將髮型屋停業無助解決問題，「由幾百宗開始停，停到𠵱家都五萬幾宗」，他認為髮型屋較其他行業的染疫風險較低，除了每日都會做好消毒措施、為員工進行快速檢測外，客人在剪髮過程中亦不會脫下口罩，店內只接待已預約的客人來管制人流。陳老闆表示，剪髮是每名市民都需要的事，「每日照鏡都覺得自己烏煙瘴氣，其實你好難可以打好呢場仗」他表示市民現時也需要整理好儀容，迎接每天的負能量。

髮型師轉打散工暫未能歸隊

國際美業評審總會常務副會長蘇晉樂認為，政府的決定「彈出又彈入」，早前指會停業至4月20日，故有不少髮型師因生計、心灰意冷等轉去打散工，現時突然宣布重開髮型屋，即使他們想重回本業，但仍礙於要對現時的工作有代，故暫未能歸隊，業界現時正面對人員流失的困境。

蘇晉樂對政府安排表示不解，「確診幾百宗嘅時候就停業，𠵱家幾萬宗又話開返」，慨嘆如此情況下，髮型屋老闆現時猶如送錢予業主。蘇晉樂以新加坡和美國為例，兩地根據強積金計算，新加坡會為商戶繳付75%租金，英國則會為老闆繳付員工的75%薪金，但反觀香港政府欠缺長遠規劃，即使有防疫時間表，但又會突然改動。