疫情｜髮型屋延長關閉至4月中　速剪師木棉樹下開「走鬼檔」求存

髮型屋上月被納入表列處所關閉至4月20日，理髮師為了求生，不惜在公共範圍開設「走鬼檔」。九龍灣一個休憩處小巷，近日有速剪師傅白天在木棉樹下提供露天剪髮服務，還與客人說好被警方截查時，只是朋友義務剪髮，以免被指違例。有業界指理髮師一向以拆賬形式工作，停業變成零收入，即使上門剪髮亦只有平日生意的兩成，不排除少部分理髮師為生計被迫挺而走險。



休憩處旁窄巷臨時開設露天理髮檔

位於九龍灣麗晶花園對開一個休憩處，近日一處不起眼的後巷內出現一名理髮師，他在巷中一遍枯葉的草地上進行簡單佈置，擺放一張凳及掛上一塊玻璃鏡，連同生財工具如髮剪、電動理髮器及圍巾，便在一棵木棉樹下提供露天理髮服務，有巿民路經上址時好奇駐足觀看，亦有人直接上前光顧，現場所見生意不俗，由於居民獲悉後一傳十，十傳百，下午時分短短半小時內便接連有3名客人光顧。

有光顧過的客人稱，雖然現場沒有風筒或吸髮器等工具，僅簡單用髮掃掃走碎髮，還要提防草地上的蟲蟻爬到身上，但該名理髮師做事仔細，複雜髮型會花上15至20分鐘，較一般速剪10分鐘內完成的時間更長。

據該名理髮師向客人透露，原本在附近一個商場經營速剪店，但政府2月10日宣佈關閉所有髮型屋至4月20日後，店舖被迫停業，為了生計，於是在後巷內經營「走鬼檔」，價錢較原先店內速剪$70元貴10元，他理髮前會與客人約法三章先付款80元，若有警員上前截查，便說是朋友義剪，避免觸犯康文署公園範圍內不得從事有薪工作或限聚令的規定，而他理髮期間不斷噴上酒精噴霧消毒，以免造成客人之間交叉感染。

由於現場沒有任何充電裝置，他中段會返回店內為理髮器充電，若客人想上門剪髮可提早致電預約，他笑言：「都係搵兩餐食咋！」

髮型屋突需停業 老闆員工淪雙輸

除了速剪師在公園開設走鬼檔自救，有髮型屋主動向光顧過的客人發短訊，表明可以預約個別髮型師上門理髮，務求在關閉處所零收入的情況下，「做得一個得一個。」

開設髮型屋的國際美業評審總會常務副會長蘇晉樂表示，據他所知，大部分髮型師在關閉處所期間與熟客相約上門理髮，只有少部分專做速剪的理髮師，或欲在這段時間搵外快的生手，才會在露天地方偷偷提供剪髮服務。

他指逾九成理髮師向來以拆賬形式打工，停業期間老闆與員工雙雙零收入，理髮師在疫情初期尚可轉做散工維持生計，但第五波疫情重創消費巿道，基本上各行各業都難以自保，更遑論可以吸納理髮師轉行「炒散」，大部分業內人士只能等待髮型屋重開才能重見天日。

他慨嘆，髮型屋客人理髮期間不用除口罩，而且不會有大量人群聚集，甚至可以實行記名制，但偏偏被政府列入關閉處所而成為「炮灰」，整個業界均為停業叫苦。「停業前都做得返七成生意額，但政府突然列入處所關閉，即使理髮師上門理髮只係做得返兩成生意，介乎係畀你揀冇飯食，或者有啖苦飯食下。」

政府2月初宣布擴大關閉處所範圍，由2月10日開始，並經修定《599F》的表列處所後，多加入6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其後再宣布延長社交距離措施，大部分處所關閉至4月20日。