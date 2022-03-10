新世界撥出沙田凱悅酒店100間房予醫護免費入住　醫管局表示感謝

新冠肺炎疫情嚴峻，前線醫護超負荷工作，部份擔心染疫後傳染家人而選擇在宿舍或酒店留宿。新世界發展今日宣布，撥出集團旗下沙田凱悅酒店近100個房間，供醫院管理局的前線醫護人員免費入住，感謝他們日以繼夜站在抗疫最前線的付出。



新世界發展撥出集團旗下沙田凱悅酒店近100個房間，供醫院管理局的前線醫護人員免費入住。（資料圖片 / 葉志明攝）

新世界亦「加碼」捐贈10萬套快速抗原檢測包予基層市民，再向「全港社區抗疫連線」捐出3,000個血氧計轉贈安老院舍，並為青衣方艙醫院捐贈緊急物資等，全方位協助有逼切需要的群組抵抗疫情。

新世界發展行政總裁鄭志剛感謝醫護無私付出。（資料圖片 / 羅君豪攝）

新世界發展行政總裁鄭志剛表示︰「我們進入了抗疫的最關鍵時刻，第五波疫情令感染人數大幅飆升，前線醫護人員不分晝夜守護生命的同時，亦要擔心家人的感染風險。我們衷心感謝前線醫護為病人的無私付出，期望入住酒店的醫護人員能夠好好休息，養足精神應對這場世紀疫戰。」

醫管局表示，衷心感謝新世界發展有限公司慷慨撥出部分酒店房間予公立醫院前線醫護人員免費入住，並於早前寒冷天氣時捐贈暖爐，支持醫管局抗疫。

醫管局主席范鴻齡說︰「我們非常感謝新世界發展有限公司在疫情嚴峻的時刻，適時作出這善舉。再次感謝新世界發展有限公司。」

醫管局主席范鴻齡。（資料圖片 / 李澤彤攝）

新世界今年2月借出粉嶺一幅3.5公頃土地予政府興建方艙醫院，又借出九龍貝爾特酒店用作社區隔離設施之用；亦向基層市民免費派發30萬套快速抗原檢疫包及逾2,000萬個⼝罩，並向醫護人員、清潔工、安老院舍職員及確診者等，分別捐贈7萬套保護衣及逾1萬3,000部達醫療設備級別的⾎氧計。

港怡醫院騰出50張病床接收由公立醫院轉介的新冠病人。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

新世界旗下港怡醫院騰出50張病床接收由公立醫院轉介的病人，至今已有逾百名公院病人到港怡接受治療，亦有為輕症病人提供門診服務，並將支援政府成立的暫託中心，向正在康復及適合出院的公院染疫長者，提供醫療服務。為協助居家隔離的確診者及其他有醫療需要的市民，港怡已於本月推出免費視像會診服務，安排醫生為在家抗疫的市民提供專業的醫療服務。